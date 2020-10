Pugen a 1.909 els grups escolars tancats i a 45.623 les persones confinades

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 és de 1.909, 125 més que els declarats aquest dilluns, segons dades del Departament d'Educació. És el 2,65% del total. Hi ha 45.623 persones confinades, 2.425 més que en el balanç anterior. D'aquestes, 43.470 entre alumnes, 1.963 entre docents i personal d'administració i serveis i 190 entre personal extern. En els darrers 10 dies s'han confirmat 3.330, dels quals 2.985 entre alumnat, 310 entre docents i personal d'administració i 35 entre personal extern. Els positius acumulats declarats són 9.065, 327 més que en el balanç anterior. Actualment hi ha un centre tancat a Catalunya: la llar d'infants privada Nexe de Barcelona, per a petits amb discapacitat.