El risc de rebrot puja per tretzè dia consecutiu al Bages i ja és als 426 punts

El risc de rebrot continua escalant al Bages i aquest dimarts la comarca ha encadenat el tretzè dia consecutiu amb l'indicador a l'alça. Amb 426 punts, la taxa ha superat la barrera dels 400 per primera vegada des del 2 d'abril. La velocitat de transmissió de la covid-19 és avui d'1,5. Quant a Manresa, l'evolució dels indicadors de la pandèmia a la capital han estat lleugerament positius respecte a les dades de fa 24 hores: actualment, el risc de rebrot és de 493,63 i l'Rt d'1,31. A nivell català, les taxes se situen en els 466,49 punts i en l'1,28, respectivament.

D'entre les dades d'aquest dimarts també cal destacar les del Solsonès que, amb una velocitat de transmissió de la covid-19 de 2,26, avui és la segona comarca amb el pitjor indicador, només superada pel 2,49 de la Noguera. En tercer lloc del rànquing publicat pel Departament de salut hi ha el Ripollès (1,93) i en el quart, el Moianès (1,81). És a dir, cada 10 malalts de coronavirus estan infectant altres 23 persones al Solsonès i 18 al Moianès. També tenen l'Rt per sobre de la mitjana de Catalunya l'Anoia (1,6), l'Alt Urgell (1,41) i la Cerdanya (1,31), mentre que el del Berguedà és d'1,04. Quan aquest indicador és inferior a 1 significa que en aquell territori el virus hi està retrocedint.

El pitjor risc de rebrot de l'àmbit de Regió7 el tenen ara per ara el Solsonès (636,91), l'Alt Urgell (516,34) i la Cerdanya (482,05). A prop seu hi ha el Bages (426,14) i l'Anoia (406,25). Ja per sota els 300 trobem el Berguedà (271,95) i el Moianès (270,59), que ha gairebé doblat la seva taxa en només 24 hores.

51 noves morts a Catalunya



El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya ha pujat 28 punts més en 24 hores i aquest dimarts està en 466,49 punts. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, baixa lleugerament, d'1,30 a 1,28. En l'actualització de dades s'han declarat 2.855 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 179.162 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 51 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.670. D'altra banda, hi ha 77 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 1.385 persones, 239 de les quals a l'UCI (+25)