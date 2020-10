Rússia anuncia la producció massiva de la seva vacuna a partir del desembre

«Preveiem que el desembre estarem en disposició de portar la Sputnik V a Amèrica Llatina. En produirem milions de dosis el desembre, i el gener començarem a subministrar-la de forma molt activa». Ho assegura Kirill Dmítriev, director del Fons Rus d'Inversió Directa, que, amb els investigadors de la vacuna, va participar ahir en una trobada virtual amb un grup de periodistes iberoamericans, promoguda per l'Institut Bering-Bellingshausen per a les Amèriques, en la qual hi ha havia representació de Prensa Ibérica, grup al qual pertany Regió7. El Fons Rus d'Inversió Directa assegura que ja hi ha una demanda global de la vacuna que supera els 1.200 milions de dosis.

El director adjunt del Centre Nacional de Recerca d'Epidemiologia i Microbiologia Gamaleya, Denis Logunov, destaca l'eficàcia i la seguretat que demostra la seva vacuna i revela que els resultats provisionals dels assajos, en els quals participen 40.000 voluntaris, seran publicats al novembre. Els científics russos creuen que la seva vacuna aportarà una immunitat «d'entre un i dos anys, mentre que, d'acord amb la seva informació, altres vacunes que en l'actualitat s'investiguen al món «no superarien els sis mesos d'immunitat».