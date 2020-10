La sallentina Anna Gabriel hauria d'haver estat jutjada

? Al judici contra la mesa, celebrat a final del mes de juliol, faltava una sisena imputada, l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que va fugir de la justícia a Suïssa poc abans que el Suprem la processés per desobediència per impulsar, juntament amb Boya, les proposicions de llei que van permetre l'1-O. Un altre investigat per desobediència, l'ara diputat d'ERC al Congrés Joan Josep Nuet, membre de la mesa per Catalunya Sí que es Pot (CSQP) quan el Parlament va aprovar les lleis del procés, serà jutjat pel Suprem.