Salut no descarta el toc de queda com a «possible solució»

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, afirma que el toc de queda és una "possible solució" i no descarta aplicar-lo. Segons ha explicat Ramentol en una entrevista a SER Catalunya, hi ha "marge" per endurir encara més les restriccions socials i el toc de queda és una de les mesures per fer-ho. "Davant nostre s'obre un ventall de mesures, de moment les tenim sobre la taula", ha dit també en relació al confinament perimetral aplicat per Navarra. Amb tot, el secretari general de Salut ha remarcat que cal esperar a veure quin és l'"impacte real" i "l'efectivitat" que té el toc de queda, per exemple, en aquells estats que ja l'apliquen.

"La velocitat de disseminació de l'epidèmia depèn de la mobilitat i la interacció social; és a això al que ens estem abocant", ha dit Ramentol.

Ara bé, el Govern vol evitar de totes totes tornar a un confinament domiciliari. Limitar la mobilitat el cap de setmana, per exemple, formaria part de les mesures del confinament domiciliari, segons Ramentol. "El nostre país no està en condicions de suportar-ho", ha assegurat sobre aquest escenari.

Sobre l'impacte del tancament de bars i restaurants i les altres mesures en vigor des de fa pocs dies, Ramentol ha assenyalat haver actuat de manera "contundent" i "molt al principi" de l'inici de la segona onada. Tot i això, avui dia, ha afegit, no hi ha indicadors "per a l'optimisme". "De moment no hi ha cap diferència amb la tendència de la setmana passada", ha dit. Ara bé, també ha matisat que cal esperar entre 7 i 14 dies per veure l'efecte de les mesures.

Actualment el grau d'ocupació a les Urgències, ha dit, se situa proper al 80% i la línia vermella que no es vol creuar és que les patologies no covid quedin desateses. "Els hospitals ara estan fent activitat no covid i recuperant activitat no feta, però això ara està sota amenaça i per això vam prendre mesures divendres", ha explicat.

El secretari general de Salut ha fet èmfasi en què els restaurants no s'han tancat perquè incompleixin les normes sinó justament per reduir la mobilitat i la interacció social. "L'àmbit de la restauració és segurament on hi ha més mobilitat i interacció fora de la bombolla", ha apuntat.