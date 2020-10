Sant Fruitós ofereix a bars i restaurants un servei gratuït de repartiment a domicili

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ofereix als bars i restaurants del municipi un servei gratuït de repartiment de menjar a domicili. A partir d'avui tots els establiments de la localitat poden repartir els seus productes a domicili de forma totalment gratuïta tant al nucli com als barris perifèrics. Per tal d'oferir aquest servei, l'Ajuntament ha posat a disposició dels bars una flota de dos repartidors i dos vehicles. Aquest nou servei estarà en funcionament durant les dues setmanes en què es preveu que els establiments no puguin obrir portes, tot i que es preveu la possibilitat d'allargar la iniciativa si s'amplien els dies de restricció. El pagament de la comanda s'haurà de realitzar entre l'establiment i el client.

La iniciativa de Sant Fruitós és similar a la que ja funciona a Manresa des d'aquest dissabte, amb la diferència que el consistori manresà cobra 1 euro pel servei als establiments. El repartiment a Manresa està disponible només per als restaurants i bars de Manresa i el lliurament es realitza exclusivament a clients de la ciutat.

Amb la nova mesura impulsada pel Govern de tancar els bars i restaurants per frenar la propagació de la covid-19, han estat molts els municipis de la Catalunya Central que han realitzat campanyes de suport al sector de la restauració. Berga i Igualada han publicitat a les xarxes socials diferents llistes amb els contactes dels establiments que fan menjar per endur-se, per ajudar un sector especialment tocat per la crisi sanitària del coronavirus.

Al Solsonès, l'Associació de Turisme de la Vall de Lord també ha editat un cartell amb la informació dels bars i restaurants que ofereixen menjar per emportar-se.