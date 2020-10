Torna a créixer la demanda de productes de primera necessitat a supermercats del Bages

El consum de paper de vàter ha augmentat els últims dies, però no tant com al març

El consum de paper de vàter ha augmentat els últims dies, però no tant com al març | Víctor González

L'entrada en vigor, divendres de la setmana passada, de les noves mesures restrictives per aturar els contagis de coronavirus ha tornat a fer créixer el consum de productes de primera necessitat al Bages.

Fa 7 mesos, l'anunci de l'estat d'alarma va fer multiplicar les vendes dels supermercats, fins al punt que molts establiments van tenir problemes d'abastiment. Ara també ha augmentat el consum de productes de primera necessitat i de llarga durada, com ara paper de vàter, llegums, pasta, arròs, ous, oli i llet. Tot i això, cap dels supermercats amb què s'ha posat en contacte aquest diari ha tingut problemes per satisfer la demanda dels clients, cosa que sí que va passar durant els primers dies de confinament.

Un dels punts de venda que han notat un augment de les vendes és l'hipermercat Esclat de la carretera de Vic de Manresa. «És normal que hagin pujat una mica les vendes si els bars i restaurants estan tancats. També hem observat que la gent compra més productes que no caduquen i de primera necessitat, però ni de bon tros com al març, quan en un dia van exhaurir-se les existències de paper de vàter», explica un dels responsables de l'hipermercat. Aquesta font assegura que l'abastiment de tots els productes que comercialitza l'establiment està garantit.

L'encarregada del supermercat Condis de Navarcles, Nani Vázquez, també ha observat una afluència de clients més gran els darrers dies, sobretot divendres i dissabte. Tot i això, apunta que la situació actual no té «res a veure» amb la de fa 7 mesos. «No m'agradaria haver de tornar a viure aquells dies. Van ser molt durs per a tothom», recorda. Vázquez assegura que l'empresa està preparada per assumir un eventual augment sobtat de les vendes: «No tindrem problemes d'abastiment». Finalment, Vázquez apunta que «la gent compra menys» que abans de la pandèmia, la qual cosa fa més improbable que tornin a repetir-se les imatges de caos i col·lapse als supermercats de la comarca arran del confinament.

Per la seva banda, l'encarregat del Lidl de l'avinguda dels Dolors de Manresa explica que l'entrada en vigor de les noves mesures restrictives ha portat més gent al supermercat, però no tanta com al març. Com tots els negocis amb què s'ha posat en contacte aquest diari, Lidl ha reforçat la cadena d'abastiment en l'últim mig any. «La gent torna a consumir més productes de primera necessitat que no caduquen, però no com abans. No hem hagut de patir per manca d'estocs», assegura.

Aquest petit pic de vendes no ha afectat de la mateixa manera tots els establiments. Al Plusfresc del passeig de Pere III de Manresa, durant aquest cap de setmana «hi va haver una mica més feina», però ara com ara el ritme de vendes es manté estable. «No hem notat canvis sobtats. De moment hi ha força calma», explica una de les responsables. Per la seva part, l'encarregat de la botiga Ametller del Passeig apunta que durant aquest cap de setmana no ha notat ni més ni menys afluència de clients que en un cap de setmana qualsevol.

Finalment, l'encarregada del supermercat Llobet del Passeig, Isabel Noguera, explica que l'anunci de les restriccions no ha modificat gaire els patrons de consum com ho va fer el confinament decretat al març. «Dissabte va ser un dia normal. Com que els bars i els restaurants estaven tancats, hi havia més gent que venia a comprar la cervesa al supermercat, però a part d'això no hem observat més canvis», apunta.