Els tribunals superiors de justícia rebutgen la reforma del CGPJ que vol el Govern

A les crítiques manifestades a la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial presentada pel Govern per forçar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) s'hi van sumar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el d'Extremadura i el de Castella i Lleó, així com el Col·legi d'Advocats de Madrid i l'Associació de Fiscals. A més, l'òrgan de Govern dels jutges va posar data al ple en què mostrarà la seva discrepància amb la reforma legal anunciada. S'esperava per a aquesta setmana, però serà el dia 28, vigília de la sessió plenària ordinària d'aquest mes, per evitar desplaçaments dels vocals en plena pandèmia, decisió acordada amb els set vocals que van proposar la seva celebració.

A instàncies dels seus membres de l'Associació Professional de la Magistratura, les sales de govern dels TSJ de Madrid, Extremadura i Castella i Lleó van mostrar el seu rebuig a la modificació que consideren «un minvament en les garanties d'independència judicial». Fonts jurídiques van assenyalar que durant la setmana s'hi sumaran més tribunals superiors a mesura que es vagin reunint els seus òrgans de govern.

El tribunal extremeny i el castellanolleonès van advocar per «la designació directa dels vocals judicials del Consell pels mateixos jutges», opció tradicionalment defensada pel PP, però que va abandonar en l'última reforma legal amb la qual es va constituir l'actual CGPJ, i que ara ha recuperat de nou per a una futura renovació, però no per a la propera. El més dur va ser el TSJ madrileny, que va qualificar la reforma d'«inconstitucional» i considera poc «lògic» que uns vocals siguin elegits amb uns requisits i uns altres amb altres «per fer la mateixa funció». L'Associació de Fiscals se suma a la plantada anunciada per les associacions majoritàries de jutges, l'Associació Professional de la Magistratura i Francisco de Vitòria, i no acudir a les reunions previstes amb el secretari d'Estat de Justícia, Pablo Zapatero.