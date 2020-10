Vox i el PSOE situen el PP en el blanc de la diana de la moció de censura

Amb només 52 sís sobre la taula, Vox busca convertir la seva moció de censura contra el Govern de Pedro Sánchez en un qüestionament al paper del PP i de Pablo Casado, a qui tant els de Santiago Abascal com el PSOE han col·locat en el centre del debat.

Dos dies abans de l'inici de la moció, el PP no havia revelat ahir què votarà, tot i que descarta el sí, i la seva posició és objecte d'especulació des de la seva dreta, on Vox demana el seu suport perquè el contrari seria fer costat a Sánchez. També des de l'esquerra, en reclamar el PSOE un no perquè els «populars» abracin la moderació. El PP menysprea la iniciativa parlamentària, que critica cada dia amb més duresa, mentre que el seu líder nega un debat intern per «desfullar la margarida». La cinquena moció de l'actual etapa democràtica es votarà dijous i marca l'actualitat política. La pugna pel vot del PP des dels seus adversaris serveix de tràiler als atacs que rebrà d'una banda, o de l'altra, segons quina opció triï.

«Tot el que no sigui un sí a la moció de censura és un sí a aquest govern socialcomunista», va dir ahir la secretària general del grup de Vox al Congrés, Macarena Olona, qui assegura que són els propis votants del PP els que estan «elevant la veu» enfront de l'argument que els números no surten. «No es pot estar denunciant que el president del Govern és un dictador i no donar suport a l'instrument constitucional que permeti treure-li de la Moncloa», va dir Olona al Parlament basc.

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va posar el focus en la lluita per l'espai de la dreta, i va definir la moció com una revenja entre «la ultradreta i la dreta». Els socialistes demanen el no i consideren tan greu un sí com l'abstenció, segons el parer d'Ábalos, una resposta «acomplexada» de qui no trenca els vincles amb la «ultradreta».