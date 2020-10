La Conferència de Presidents del pròxim 26 d'octubre serà telemàtica

La portaveu del Govern espa-nyol, María Jesús Montero, va anunciar ahir que la Conferència de Presidents que tindrà lloc el pròxim dilluns 26 d'octubre se celebrarà de forma telemàtica.

En aquesta reunió, hi participaran la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, així com el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i els presidents de les comunitats autònomes. La Generalitat encara no ha aclarit qui hi enviarà com a representant.

Aquesta trobada ha de servir per abordar el programa de recuperació i l'accés als fons europeus, i tindrà continuïtat l'endemà amb una reunió amb els equips tècnics de la Comissió Europea, el Govern espanyol i els executius autonòmics. Segons Montero, la reunió serà una jornada «de gran actualitat».