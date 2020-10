Cs, PSC-Units, CatECP i PPC reclamen un debat en comissió parlamentària sobre els fons covid europeus

Cs, PSC-Units, CatECP i PPC han registrat aquest dimecres al Parlament una proposta de resolució instant el Govern a celebrar un debat específic sobre els fons covid europeus en comissió. Concretament, els grups proposants demanen una sessió conjunta de la Comissió d'Economia i Hisenda i de la d'Empresa i Coneixement per abordar la selecció de projectes que optaran al fons Next Generation EU. Així mateix, els socialistes han presentat una bateria de preguntes al Govern sobre el Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU, com qui en formarà part, com se'ls seleccionarà, amb quin criteri es triaran els projectes i com se n'informarà la cambra catalana.