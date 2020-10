La defensa de Gabriel retreu a Llarena que no enviï la causa als jutjats de Barcelona

La defensa de la sallentina exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha retret al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que no enviï la seva causa als jutjats d'instrucció de Barcelona i adverteix que això deixa «oberta la possibilitat de formular una acusació diferent de la de desobediència». Llarena ha rebutjat la petició de l'exdirigent de la CUP Anna Gabriel així com de l'exconsellera de la Generalitat Meritxell Serret per reobrir el procediment contra elles i remetre els seus casos al jutjat d'instrucció de Barcelona que correspongui.

En un comunicat de Free Anna Gabriel, el grup de suport de la cupaire que resideix a Suïssa per no comparèixer davant el Suprem, va criticar ahir que dilluns Llarena va emetre una interlocutòria que rebutja la sol·licitud de la defensa de traslladar la causa a un tribunal de primera instància, perquè Gabriel ja no és aforada i considera que el Tribunal Suprem «no és competent». Segons ells, Llarena considera que mentre Gabriel no comparegui al Suprem no hi pot haver un posicionament sobre la competència del tribunal.

«Així, el missatge del Tribunal Suprem és molt nítid: a Anna Gabriel se l'ha declarada en rebel·lia i per aquesta raó s'ha d'entregar a les autoritats competents, a la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, i ha de ser traslladada al TS per declarar davant el jutge instructor. Només aleshores podrà continuar la causa contra ella i valorar la responsabilitat criminal que es pugui derivar d'una possible actuació delictiva de naturalesa pública», lamenten.

Free Anna Gabriel sosté que s'ha especulat sobre la possibilitat que l'exdiputada de la CUP torni, perquè se l'acusava de desobediència, que no comporta penes de presó, però aquesta interlocutòria de Llarena reforça els arguments per continuar a Suïssa: «Si amb els motius polítics de fons que ho justificaven no n'hi hagués prou –com la persistència i l'agudització de la repressió contra el moviment popular per l'autodeterminació– una altra interlocutòria de Pablo Llarena els va subratllar ahir –per dilluns– més explícitament que mai».

L'advocat de Gabriel, Benet Salellas, va argumentar que Gabriel havia deixat de ser aforada a partir de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola el 27 d'octubre del 2017. També que s'estava pendent de la sentència del TSJC referent als membres del Parlament i la diputada Mireia Boya, uns casos que semblaven estar en situació «similar» a la d'Anna Gabriel. Dilluns, el TSJC va condemnar a vint mesos d'inhabilitació els exmembres de la mesa durant el mandat de Carme Forcadell en considerar que havien desobeït el Tribunal Constitucional (TC) en tramitar l'any 2017 iniciatives parlamentàries a favor de la independència i de l'1-O. En canvi, l'exdiputada de la CUP Mireia Boya va ser absolta, ja que no va ser advertida nominalment pel TC.

La CUP ja ha mostrat el seu suport a Gabriel. Segons el diputat Carles Riera, es tracta d'un fet que evidencia «el conflicte obert» amb l'Estat espanyol amb el conjunt de l'independentisme. «Contra 2.850 persones represaliades per causes polítiques per la seva implicació en la lluita per la justícia social arreu dels Països Catalans», va subratllar. De fet, Riera es va mostrar convençut que en el marc d'aquesta causa general contra l'autodeterminació i contra la democràcia «no hi ha», ni «hi pot haver» judicis justos, «ni al TS, ni al TSJC, ni enlloc».

Avui, el president del Parlament, Roger Torrent, organitzarà una recepció institucional per als membres de la mesa de la cambra catalana de l'anterior legislatura condemnats per desobediència. La recepció tindrà lloc al despatx d'audiències del president de Parlament, just quan s'interrompi el ple al migdia, i servirà per fer costat a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. A la recepció, a la qual també està convidada Mireia Boya, participaran amb Torrent altres representants de la mesa –Josep Costa i Eusebi Campdepadrós (JxCat) i Rut Ribas (ERC)– i membres del Govern, com el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, segons va informar ahir el Parlament.