Les escoles reclamen més monitors de menjador per assumir les mesures covid

Les escoles consultades reclamen reforçar amb més monitors el servei de menjador per poder garantir la seguretat dels alumnes durant el temps educatiu del migdia. El volum de feina dels professionals que tenen cura dels estudiants a l'hora de dinar ha crescut aquest curs amb la introducció de noves mesures per prevenir la covid-19. Si abans la seva responsabilitat era vetllar per l'alimentació saludable dels infants, ara també han de procurar que mantinguin la distància i facin ús de la mascareta. Els centres demanen més mans per poder garantir la seguretat dels alumnes i, alhora, oferir-los un plat calent.

El Consell Comarcal del Bages és l'ens que s'encarrega d'adjudicar les empreses que presten el servei de menjador a una bona part de les escoles de la comarca. La consellera de l'àrea d'Educació i Cultura, Sílvia Tardà, explica que la majoria d'empreses compleixen les ràtios de monitors per nombre d'alumnes. «No obstant això, diverses escoles ens han sol·licitat aquest reforç de monitoratge perquè es troben desbordades», apunta. En aquest sentit, afirma que la Generalitat preveu una dotació de monitors i, per tant, resten en espera d'una resolució.



Més mans al menjador

Les taules del menjador de l' institut escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara estan parades, amb els tovallons i els coberts al lloc, cinc minuts abans de l'entrada dels alumnes. Quan sona el timbre, els nens i nenes comencen a entrar a l'espai amb la mascareta posada i s'asseuen a les diferents taules previstes per a cada grup classe. En lloc d'aixecar-se per anar a buscar l'aigua i el menjar, s'esperen pacients a la cadira. «Tota l'autonomia que tenien els alumnes a l'hora de servir-se el menjar i netejar-se el plat s'ha perdut», lamenta la coordinadora del servei, Elvira González. Fa vint anys que treballa en aquesta escola i assegura que «enguany la feina s'ha multiplicat i necessitem més mans».

El manteniment dels grups bombolla al menjador –també a l'estona d'esbarjo que tenen els alumnes després de dinar–, la creació de més d'un torn de menjador per evitar aglomeracions i la ventilació i la desinfecció de l'espai són algunes de les mesures que aplica l'institut escola Pompeu Fabra. La directora del centre, Montse Puig, reafirma la necessitat «de donar un cop de mà a les monitores per poder oferir el servei essencial del menjador».

En un altre centre del Bages, a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, també han hagut de reorganitzar el menjador, per tal de garantir la distància entre taula i taula i distribuir els alumnes per grups classe. Segons la directora del centre, Montse Pujolar, «el reforç de personal convindria per poder vetllar els alumnes durant l'estona lliure després de dinar, ja que juguen per zones segons el grup classe i aquest fet complica la feina dels monitors».



La confiança de les famílies

Les mesures per prevenir la covid, com la distància o la mascareta, encara es fan estranyes a molts alumnes de l' institut escola Barnola d'Avinyó. Mentre dinen, expliquen a aquest diari que encara els costa acostumar-se a les restriccions que s'han imposat però, amb tot, tenien ganes de tornar a l'escola i també de quedar-s'hi a dinar, ja que consideren que és un pausa que els permet relacionar-se amb els altres estudiants del centre.

El director de l'institut escola, Ricard López, destaca que quan va començar el curs només es quedaven una vintena d'alumnes a dinar al centre, però «de mica en mica han anat agafant confiança i ara ja tenim una trentena llarga d'infants i adolescents que fan ús del servei de menjador». A l'inici de les classes, l'equip directiu tenia dubtes sobre si el menjador continuaria aplegant un nombre significatiu d'alumnes. «Per sort, les famílies han confiat en la gestió del servei de menjador, tot i ser un espai difícil d'organitzar a causa del moviment d'alumnes», remarca.

A l 'escola Francesc Macià de Súria tampoc han notat una davallada en el nombre d'alumnes que fan ús del servei de menjador. La directora, Encarna Mata, afirma que de mitjana es queden una cinquantena d'alumnes. A més, agraeix que moltes famílies s'han pogut acollir a les beques menjador, que enguany cobreixen el 70 o el 100% de l'import del menú (vegeu desglossat).

Els directors consultats coincideixen a afirmar que el menjador és un àmbit educatiu més del centre on es fomenta l'alimentació saludable i on el compliment de les mesures és fonamental com a la resta d'espais.