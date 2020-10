El Govern de la Generalitat incrementa en 420 milions d'euros el pressupost català per al 2020

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va anunciar ahir que l'Executiu català ha acordat ampliar el pressupost de la Generalitat del 2020 en 420 milions d'euros per fer front als efectes de la crisi de la covid-19.

La decisió de la Generalitat arriba després que el Govern central hagi permès que tots els ajuntaments i comunitats autònomes (CCAA) puguin utilitzar sense límit els seus romanents per a inversions financerament sostenibles en 2020 i 2021 i per despeses vinculades a l'impacte del virus.

Segons va detallar Budó en roda de premsa, aquests 420 milions d'euros engloben 72 milions que es destinaran a cobrir «despeses de caràcter transversal» i que els comptes ja preveien en el cas que es pogués disposar de més recursos si augmentava la capacitat d'endeutament.

Aquests 72 milions es repartiran de la manera següent: 26 per a polítiques d'habitatge, 20 per a protecció social, 13 per a l'àmbit d'indústria i promoció econòmica i altres 13 per a cultura.

Els 348 milions restants «es distribuiran entre els diferents departaments de la Generalitat en funció de les noves necessitats derivades de la pandèmia».

En una nota de premsa, el Govern de la Generalitat va indicar ahir que «aquests ingressos, com tots els vinculats a objectius de dèficit autoritzats, es finançaran a través de préstecs dels mecanismes de liquiditat estatal».