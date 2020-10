L'alcalde, David Rodríguez, mostra preocupació i demana prudència

? L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, es mostra preocupat per la situació sanitària que viu la ciutat i assegura que no consta cap rebrot concret i que els positius són casos dispersos. Les últimes dades del risc de rebrot, que va assolir el rècord ahir al matí, van posar en alerta la ciutadania. Tot i això Rodríguez apunta que el fet que Solsona tingui poca població fa que les dades del risc de rebrot es disparin més perquè el denominador és més petit. «Això no vol dir que no estiguem més malament que mai. Sembla que anem a més, no a menys, i això és preocupant», apunta el batlle de Solsona.