L'Audiència Nacional absol Trapero de sedició i desobediència

La Secció Primera Penal de l'Audiència Nacional ha absolt el major dels Mossos Josep Lluís Trapero dels delictes de sedició i desobediència que li atribuïa la Fiscalia en relació amb l'actuació dels agents al seu càrrec durant el procés i, en especial, el 20 de setembre del 2017, en els escorcolls de l'operació Anubis, i en el referèndum de l'1-O.

El tribunal, format per la presidenta de la Sala Penal, Concepción Espejel, Francisco Vieira i Ramón Sáez Valcárcel, ponent de la resolució, notificarà aquest dimarts la seva sentència, que finalment ha optat per desatendre el fiscal i absoldre Trapero, l'exdirector general dels Mossos Pere Soler, l'exsecretari de la conselleria d'Interior Cèsar Puig i la intendenta Teresa Laplana, segons van confirmar a aquest diari fonts jurídiques.

La sentència, que es notificarà avui a les 9.30 hores als procuradors dels acusats, tindrà el vot particular de Concepción Espejel i serà molt més extens que la mateixa resolució subscrita pels seus companys.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional va deixar un ampli marge al tribunal, ja que no només va rebaixar de rebel·lió a sedició, com marcava la sentència del Tribunal Suprem per als líders independentistes jutjats, sinó que també va incloure, com a pena alternativa, una condemna per desobediència. La seva petició va passar així d'11 anys de presó per sedició en grau de dirigents per a Trapero, Puig i Soler, i multa i inhabilitació per la desobediència. Laplana ja estava acusada de sedició.

Només Trapero

Malgrat les greus penes a les quals s'enfrontaven Cèsar Puig i Pere Soler el seu nom va aparèixer molt residualment al llarg de les sessions del judici, i va centrar-se especialment en Trapero.

Per la seva banda, el major Trapero va negar enèrgicament haver comès cap delicte al capdavant de la policia de la Generalitat durant la tardor de l'any 2017 i el seu testimoni va ser corroborat per qui el va substituir com a cap del cos dels Mossos després de l'aplicació del 155.

El comissari Ferran López, malgrat haver sigut convocat per la Fiscalia, va corroborar les línies principals de les defenses dels principals acusats i va mirar de diluir les decisions dels Mossos a la prefectura. Fins i tot va assegurar que fins al judici no havia concedit transcendència al fet que una ordre la firmés el major o l'òrgan col·legiat.

En l'última sessió del judici l'advocada de Trapero, Olga Tubau, va parafrasejar l'exministre Manuel Alonso Martínez en demanar la seva absolució: «Un ciutadà d'un poble lliure no ha d'expiar les faltes que no són seves ni ser víctima de la impotència i egoisme de l'Estat, i això és una cosa que els tribunals poden evitar», va argumentar en el judici quan va quedar vist per a sentència.