L'Audiència Nacional notifica a les parts l'absolució de Trapero amb un vot particular

L'Audiència Nacional ja ha notificat a les parts la sentència que absol el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig i l'exdirector general dels Mossos Pere Soler pels fets de setembre i octubre del 2017. La fiscalia demanava 10 anys de presó per a Trapero, Puig i Soler per sedició, amb l'alternativa de 20 mesos d'inhabilitació pel delicte de desobediència. Per a Laplana va demanar 4 anys de presó per sedició o un d'inhabilitació per desobediència. La sentència conté un vot particular discrepant, de la presidenta, Concepció Espejel, que defensa condemnar per sedició Trapero i Pere Soler.

El judici es va celebrar a Madrid entre gener i març, i després es va interrompre per la pandèmia. La vista oral es va poder acabar al juny. La fiscalia, que inicialment acusava per rebel·lió, finalment va acusar només per sedició i fins i tot va obrir la possibilitat a condemnar només per desobediència. Les diferències de criteri entre els tres magistrats han endarrerit la sentència més del previst.