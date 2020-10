L'auge de l'epidèmia posa en alerta màxima els hospitals catalans

Els hospitals catalans, en alerta màxima per l'auge de l'epidèmia, ja han començat a prendre mesures, entre elles restringir les visites i preparar dispositius, davant l'augment de pacients amb covid-19, que podria portar a posposar operacions quirúrgiques aquesta mateixa setmana per alliberar llits.

L'epidèmia s'expandeix imparable i de forma homogènia per tot Catalunya i, segons les dades de Salut, en les últimes 24 hores s'han diagnosticat 4.024 nous infectats, s'han notificat 31 morts més, hi ha 57 nous hospitalitzats i el risc d'expansió de virus ha pujat en 75 punts i ha arribat a un EPG de 541,4, molt per sobre del màxim de la primera onada.

La corba de risc d'expansió de l'epidèmia ja és més alta que a la primera onada i segueix en ascensió vertical, amb un EPG de 541,4, un total de 75 punts més que ahir, gairebé 100 punts per sobre del màxim que es va assolir el 20 de març, quan el creixement potencial de virus (EPG) va ser de 454, tot i que la situació hospitalària i de detecció de casos és millor que llavors. A més, després de tres dies de lleugers descensos de l'Rt (velocitat de reproducció), aquest indicador ha pujat una dècima i ha passat de l'1,28 d'ahir a 1,38 avui.

Els epidemiòlegs, que veurien bé un toc de queda nocturn com a nova mesura restrictiva per reforçar les actuals, confien que la corba de creixement de l'epidèmia a Catalunya s'aplani a partir de divendres, quan es comencin a notar els efectes de les restriccions imposades en tota la comunitat amb el tancament de bars i restaurants, que avui ha avalat el TSJC, i les limitacions d'activitats i aforaments. La tensió als hospitals segueix augmentant amb 57 noves hospitalitzacions, que s'han situat en 1.442 pacients amb covid-19 ingressats, dels quals 243, quatre més que el dia abans, estan greus a l'UCI, el que equival al fet que aproximadament un 27% dels 915 llits d'UCI habituals de què disposen els hospitals catalans, que ja estan al 80% d'ocupació total -amb pacients covid i no covid- estan amb malalts greus de Covid-19.

Durant els últims set dies (entre l'11 i el 17 d'octubre), els hospitals catalans han ingressat 157 persones a les UCI i han mort 125, 32 més que fa dues setmanes. El total de morts per la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia al març se situa avui en 13.701, dels quals 31 han estat reportats en les últimes 24 hores, una mortaldat que és similar a la que es donava a mitjans de maig. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat al Parlament que el fet que les UCI estiguin al 80% posa al Govern també en "alerta màxima", encara que ha tret pit dels plans de contingència en el sistema que venen elaborant des de l'estiu pensant en la segona onada. En resposta a diverses preguntes parlamentàries de la CUP i Cs, Vergés ha titllat de "mala notícia" l'augment d'ocupació de les UCI en aquesta segona onada de la pandèmia.

Mentre les escoles catalanes han registrat un total de 3.577 positius de covid-19 en els últims deu dies, dels quals 3.203 són alumnes (0,22% del total d'estudiants), 339 professors i personal d'administració i serveis (0,21 %) i 35 pertanyen a personal extern, el Consorci d'Educació de Barcelona estudiarà demanar l'habilitació de "vagons-bombolla" en el transport perquè els alumnes de Barcelona puguin desplaçar-se en excursions fora de la ciutat minimitzant els riscos de contagi de la covid-19.

Per frenar l'auge de l'epidèmia a tot Espanya, el Govern central té previst plantejar demà a les CA en el Consell Interterritorial la possibilitat de decretar un toc de queda nocturn, mentre que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que els presidents dels grups amb representació al Parlament seran convocats a una reunió per abordar la situació sanitària a Catalunya i afrontar des de la unitat la segona onada de la covid-19.

Els hospitals, amb els professionals sanitaris cansats, estan preparant els seus plans de contingència per si s'omplen les UCI i han d'adaptar nous llits i temen que arribi una onada de pacients com al març, i a més, abans de l'inici de la temporada de grip, que ja sol col·lapsar els centres sanitaris. De moment, l'Hospital Vall d'Hebron ha limitat les visites i el de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) les restringirà totalment a partir de demà a causa de l'evolució de la pandèmia. La mesura l'ha pres "per garantir la seguretat dels pacients, familiars i professionals".

Per incrementar la lluita contra el coronavirus, el govern català ha comprat 3 milions de test ràpids d'antígens per a persones amb símptomes de covid-19, el resultat es té en menys de mitja hora i que hauran d'esperar als centres d'atenció primària el resultat de la mateixa, el que ha suposat una inversió de 13,5 milions d'euros.

La consellera de Salut ha informat d'aquesta nova eina de detecció contra el virus i que, des del passat divendres, dia 16, ja s'han fet 1.600 test d'antígens (375 positius, un 22,85% del total) en diferents espais de salut, principalment en CAP i urgències d'hospitals.