«El menú de proximitat és clau per a l'educació alimentària»

Judith Saus i Ritxi Dieguez amb els seus fills, a la finca de Sant Feliu Sasserra on fan la cria dels pollastres arxiu/ particular

«Els últims anys, les escoles han fet petits passos per oferir un servei de menjador més sostenible i de proximitat, però potser aquest any aquesta aposta quedarà en un segon terme». És la reflexió que fa Judith Saus, que juntament amb la seva parella, Ritxi Dieguez, està al capdavant de la granja envoltada de boscos d'alzina Niu Verd de Sant Feliu Sasserra, dedicada a la cria de pollastres ecològics.

La producció de l'empresa familiar anava destinada directament als menjadors d'escoles de Manresa, Sabadell i Barcelona. Però el tancament dels centres a mitjan març a causa de la pandèmia va obligar els dos productors a reorientar el negoci i van trobar una sortida en la venda a particulars. Des de l'inici del curs escolar, han recuperat bona part del servei que oferien als centres. Si bé en alguns la compra de pollastres se situa al nivell habitual, en d'altres les vendes encara es mantenen inferiors respecte d'altres anys.

«L'inici de les classes es va viure amb molta incertesa, i encara més a l'àmbit del menjador», explica Saus. De fet, el mes de setembre es van trobar que molts centres no es volien comprometre a encarregar un gran volum de pollastres. Per això van decidir que, a partir d'ara, es farien comandes de forma més regular –cada mes– i amb volums més reduïts. El mes passat van vendre un total de 150 pollastres a les escoles on distribueixen, i el mes d'octubre n'han servit 200.

«La tendència és a l'alça, però en alguns casos costa recuperar la confiança que hi havia fa un any», lamenta Saus. És conscient que aquest curs l'energia dels centres està dipositada en el compliment de les mesures per prevenir el contagi de covid-19. I en aquest sentit, tem que això signifiqui un retrocés en l'aposta pels aliments saludables i de qualitat als menjadors escolars. «L'interès dels centres per l'alimentació saludable hi és, però actualment travessen una època amb moltes dificultats logístiques, i això pot comportar que la preocupació per oferir un menú de proximitat quedi en un segon terme», destaca Saus. Malgrat les dificultats, el seu objectiu és continuar treballant per oferir pollastres ecològics als alumnes, i també als particulars amb nous punts de distribució a la regió central.