El Papa recolza per primera vegada les unions civils entre homosexuals

El papa Francesc ha donat el seu suport a les unions civils entre persones del mateix sexe per primera vegada com a Papa en una entrevista concedida per al llargmetratge documental 'Francesco', que s'estrena aquest dimecres al Festival de Cine de Roma.

El vistiplau del Pontífex ha arribat a la meitat de la pel·lícula, que aprofundeix en els temes que més preocupen a Francesc, inclòs el medi ambient, la pobresa, la migració, la desigualtat racial i d'ingressos i les persones més afectades per la discriminació.

«Les persones homosexuals tenen dret a estar en una família. Són fills de Déu», declara Francesc en una de les seves entrevistes per a la pel·lícula. «El que hem de tenir és una llei d'unió civil, d'aquesta manera estan coberts legalment», afegeix Bergoglio.