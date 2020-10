Què diuen els titulars en paper d'aquest dimecres?

Regió7 dedica avui, 21 d'octubre, el seu titular principal a l'evolució de la pandèmia a Manresa: "Els ingressats per covid a Manresa han passat en una setmana de 28 a 45". La fotografia és per a la transformació dels menjadors escolars a causa de la pandèmia. El diari també destaca que la Generalitat intervé la residència de Bellver, amb 11 positius; l'institut de Solsona té confinat tot el 4t d'ESO, amb 109 alumnes; l'Audiència Nacional absol Trapero i l'anterior cúpula dels Mossos; Moià crea un espai per recollir denúncies d'abús sexual a l'institut; Guardiola consolidarà la mina de petroli per poder reobrir-la; i el Barça debuta a la Champions amb una passejada.

