El risc de rebrot empitjora ràpidament a la Catalunya Central i a Manresa ja supera els 600 punts

La detecció de 719 nous positius per covid-19 en set dies a les comarques de l'àmbit de Regió7 (un 50 per cent més que en els set dies anteriors) ha provocat que a tota la Catalunya Central s'hagi disparat el risc de rebrot de forma alarmant. Avui, dimecres, aquest indicador és especialment punyent a Manresa, on s'ha arribat als 600,88 punts, xifra propera als 640 que es van assolir el 23 de març passant, en el pic màxim de la primera onada. Per comarques, la Cerdanya (700,57) i el Solsonès (695,47) també es troben ara per ara molt per sobre de la mitjana de tot Catalunya, que és de 541,45.

Per calcular el risc de rebrot d'avui, la Generalitat s'ha basat en diferents paràmetres estadístics, el principal dels quals el número de nous casos de coronavirus diagnosticats entre l'11 i el 17 d'octubre. Del total de 719 nous malalts de les nostres comarques, 326 són del Bages (4 de cada 10) i, d'aquests, 178 de Manresa. Fa tant sols tretze dies, el risc de rebrot a la ciutat era de 111,87 -molt propera al límit dels 100 punts que marca l'entrada a la zona de risc alt- i des d'aleshores l'indicador ha mantingut una clara tendència a l'alça. En els set dies analitzats pel Departament de Salut per calcular l'indicador, a Manresa es van practicar 1.751 proves PCR, de les quals un 10,56 per cent va donar positiu. Són 300 tests més que els practicats entre el 40 i el 10 d'octubre, quan a la ciutat es van diagnosticar 129 nous casos de covid-19 (49 menys). La velocitat de transmissió (Rt) ha empitjorat dues dècimes en 24 hores i avui és d'1,57 (cada 10 pacients contagien la malaltia a altres 16 persones).

El Bages, a tocar els 500 punts



L'ascens del risc de rebrot al Bages s'allarga un dia més i ja en són catorze de consecutius pujant. Aquest dimecres, la dada és de 482. La comarca s'apropa als 500 amb un Rt d'1,63. De l'11 al 17 d'octubre es van reportar 326 nous casos, 120 més que entre el 4 i el 10 d'octubre. En total, es van realitzar 3.565 proves PCR i un 9,54 van ser positives. Per municipis, entre les pitjors dades destaquen les de Navàs (920,07), Castellgalí (860,82), Santpedor (758,74), Sant Fruitós (746,52), Navarcles (510,61) i Sant Salvador de Guardiola (504,28).

El Solsonès marca nou rècord



En comarques menys poblades com el Solsonès i la Cerdanya, les oscil·lacions dels indicadors són més brusques i es poden disparar amb facilitat. Tot i així, els 695,47 punts del Solsonès confirmen la situació complicada que es viu a la comarca, amb, per exemple, els 109 alumnes de quart d'ESO de l'institut de Solsona confinats. Es tracta de la pitjor dada registrada fins ara per aquest territori, on la velocitat de tranmissió és de 2,41. La Cerdanya, per la seva banda, que havia arribat a estar als 2.200 punts (18 de setembre), veu com la situació es torna a complicar: la comarca ha assolit avui els 700,57 punts, però la capital, Puigcerdà, té encara una dada pitjor: 971,71.

Al Berguedà, on de l'11 al 17 d'octubre s'hi van detectar 56 casos, quatre menys que en els set dies anteriors, la taxa és avui de 353,56, amb un repunt de 80 punts en 24 hores, i l'Rt ha empitjorat lleugerament (1,28). Al Moianès, el risc de rebrot també ha crescut 100 punts en un dia (fins als 369,90), mentre que a l'Anoia (369,24) i a l'Alt Urgell (451,60), l'indicador s'ha relaxat.