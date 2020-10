Tremosa no tanca la porta a ser candidat de JxCat, encara que ajorna el debat

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, no descarta la possibilitat d'arribar a ser candidat a la presidència de la Generalitat per JxCat, tot i que assegura que aquest no és un assumpte que estigui ara mateix sobre la taula. Preguntat per aquesta eventualitat en un col·loqui amb representants del món econòmic català, Tremosa va assenyalar que «jo no em tanco a res» i que «presidir el país seria un honor».

Amb tot, va puntualitzar que ara «no es parla d'això. Encara no toca». El conseller d'Empresa va recordar a més que és un polític independent i que no ha militat mai ni en JXCat, ni al PDeCAT ni a ERC, i que, si hagués aspirat a ser president de la Generalitat, fa anys que hauria pogut ser militant. Tremosa va substituir al capdavant del departament d'Empresa i Coneixement Àngels Chacón, que va ser destituïda per l'expresident Quim Torra pocs dies després de rebutjar deixar el PDeCAT per afiliar-se a JXCat.