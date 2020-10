El TSJC envia al jutjat ordinari la segona causa a Torra per desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha enviat als jutjats ordinaris la segona causa que l'expresident de la Generalitat Quim Torra té oberta per desobediència, per negar-se a retirar una pancarta, un cop ha perdut la seva condició d'aforat. El magistrat de la sala civil i penal del TSJC Carlos Ramos s'inhibeix d'aquest procediment i el remet als jutjats d'instrucció de Barcelona, pel fet que Torra, a qui ja van retirar l'acta de diputat, va perdre el 28 de setembre de manera «sobrevinguda» la seva condició de president de la Generalitat, de manera que ja no és aforat i l'alt tribunal català no és competent per investigar-lo. Aquesta causa per desobediència a Torra es va obrir el febrer passat després que al setembre del 2019 el llavors president es va negar a acatar una ordre de la sala contenciosa del TSJC.