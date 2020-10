Vox justifica la moció de censura com a «deure nacional» per la «inacció» d'altres partits

El cap de llista de Vox per Barcelona, Ignacio Garriga, ha obert aquest dimecres el debat de la moció de censura de Santiago Abascal contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un discurs on ha carregat contra "l'actitud passiva" del PP davant el "govern il·legítim" de Pedro Sánchez i ha negat que aquesta sigui una "operació de màrqueting" o que acabi reforçant el govern de coalició. "Aquesta moció de censura és un deure nacional que assumim davant la inacció de la resta de formacions polítiques que per por, o preses del curtplacisme" no volen desbancar l'executiu del PSOE i Podem.

Garriga ha obert foc contra els pactes de Cs amb el govern espanyol i contra un PP que "no s'adona" que "el Front Popular" de Sánchez "comparteix una agenda de la que no s'apartaran" que està basada en l'objectiu de "posar fi a la monarquia parlamentària i l'estat de dret".

Segons Garriga, la seva "alternativa" ofereix als espanyols "un camí diferent a la indignació" i a la "ideologia totalitària" del govern espanyol i els seus socis "que condueix a la ruptura de la convivència, a la catàstrofe sanitària i a la ruïna social i econòmica".

El líder de Vox a Catalunya ha interpel·lat directament els diputats del PP i Cs. "Com és possible que davant l'aliança d'un govern amb separatistes no votin a favor d'aquesta moció de censura?", ha preguntat.

"Avui els representants d'ETA a les institucions no només són socis, sinó que reben el condol personal de Pedro Sánchez pel suïcidi d'un terrorista". "És miserable provar de compartir els terroristes en víctimes", ha sentenciat.

"Govern il·legítim"

Garriga ha tornat a assegurar al ple que aquest és un "govern il·legítim" perquè parteix, al seu entendre, d'un engany als votants per part de Pedro Sánchez, que va prometre no pactar amb Bildu o formar govern amb Pablo Iglesias.

"Són el govern que ha portat la ruïna i la mort", ha afirmat Garriga, que ha incidit que aquest és un govern "d'inspiració bolivariana" que ha portat al Consell de Ministres una parella, en referència a Pablo Iglesias i Irene Montero.

Ha afirmat també que avui en dia "la governabilitat d'Espanya està en mans dels qui volen acabar amb la nació" i Sánchez "governa amb colpistes i amb testaferros d'assassins en sèrie", en referència al suport extern dels partits independentistes i Bildu.

Contra la mesa de negociació

El diputat de Vox ha criticat també que el govern espanyol s'hagi avingut a una mesa de negociació amb les forces independentistes a qui "no els importa la unitat d'Espanya" o que tramiti els indults als presos del procés.

També ha advertit que a seva formació "no permetrà" que es taqui la imatge de Felip VI, que és "aplaudit a tots els racons del país" mentre els "traïdors" el "menystenen". "Estan decidits a acabar amb la Corona", ha sentenciat abans de fer un "visca Felip VI, visca el rei d'Espanya" des de la tribuna.

El "virus xinès"

Garriga ha criticat també la gestió del govern espanyol davant el que ha qualificat com "el virus xinès" en referència al coronavirus. Ha assegurat que l'executiu de Sánchez "mai ha pensat en protegir els espanyols" sinó "només en protegir la seva ideologia totalitària". "La seva obsessió ideològica va obrir les portes de bat a bat al virus xinès", ha dit.

En aquest marc, ha responsabilitzat l'executiu de Sánchez de la mort de "milers d'espanyols" fruit de la "inacció" de l'executiu i de la seva "agenda totalitària". Ha posat com a exemple la manifestació del 8-M a la que les ministres van anar "amb guants morats", símbol que els membres del govern "es protegeixen a ells mateixos abans que als espanyols".

"Van cridar visca el 8-M, que és el mateix que cridar visca el virus xinès", ha afirmat Garriga, que ha assegurat que Sánchez és responsable d'una "gestió criminal i fraudulenta". "Els espanyols saben que vostè no coneix la compassió", ha sentenciat.

Vox reivindica la "independència" del CGPJ

El líder de Vox a Catalunya també ha criticat la "pulsió totalitària" del govern espanyol a la Justícia i ha reivindicat la "independència" del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) davant la proposta de reforma de la llei per poder elegir els vocals per majoria absoluta i permetre, d'aquesta manera, la renovació de l'ens.

"Els catalans pateixen violència"

Garriga ha afirmat que els catalans "pateixen assetjament i violència" per part del "separatisme subversiu que divideix els ciutadans i impossibilita la convivència". Segons Vox, Catalunya i el País Basc formen part d'una "agenda major", d'un procés "de dissolució de la nació" que va iniciar l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i el PP "no va revocar, sinó que va consolidar".

Abascal, aplaudit pel seu grup abans del debat

El candidat de Vox a la presidència, Santiago Abascal, ha estat aplaudit abans de l'inici del debat pel seu propi grup quan ha entrat a l'Hemicicle. A fora del Congrés un centenar de persones amb banderes espanyoles també ha fet crits en contra del govern i a favor de l'alternativa del líder de la ultradreta.

El PP diu que la moció és "una pèrdua de temps"

Mentre Garriga prenia la paraula a la tribuna, el PP ha rebatut la seva intervenció amb un missatge del secretari general del partit, Teodoro García Egea, a la xarxa Twitter. "Amb difunts, rebrots i contagis, aquesta moció de censura és una pèrdua de temps", ha escrit. També l'exministra Ana Pastor ha menystingut la iniciativa de Vox en entrevistes a Onda Cero i RNE: "El PP és un partit seriós i no pot gastar ni un minut en estratègies condemnades al fracàs", ha dit.

Dos dies de debat

El debat de la moció de censura ha començat a les nou del matí i s'allargarà fins aquest dijous, quan se sotmetrà a votació. Si no es produeix cap fissura a les files del PP, Abascal aconseguirà només els 52 vots de Vox, insuficients per fer prosperar la seva alternativa. El PP encara no ha aclarit si votarà en forma de 'no' o abstenció.

Es tracta de la cinquena moció de censura que ha tingut lloc des de la restitució de la democràcia. Abans s'hi van sotmetre Adolfo Suárez el 1980, Felipe González el 1987, i Mariano Rajoy el 2017 i 2018, tot i que només va prosperar aquesta última.

Malgrat que s'ha debatut la possibilitat de deixar sense resposta els representants de Vox, finalment intervindran al debat els líders màxims de totes les formacions, des del president Pedro Sánchez i el vicepresident segon Pablo Iglesias a Pablo Casado i els portaveus de tots els partits.

Funcionament de la moció de censura

La moció de censura de Vox ha començat amb la intervenció del cap de llista d'aquesta formació a Catalunya, Ignacio Garriga, que pot intervenir sense límit de temps. Després ho pot fer, també sense límit de temps, el candidat proposat, això és el líder de Vox, Santiago Abascal, per exposar el programa polític del govern que voldria formar.

El govern espanyol pot intervenir en qualsevol moment del debat. Està previst que prengui la paraula el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que pot fer també una intervenció sense límit de temps. En cas que intervingui, després hi haurà una interrupció decretada per la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.

Un cop fetes aquestes intervencions podran intervenir els representants dels grups parlamentaris de menor a major, amb torns de 30 minuts, i tots tenen un dret de torn de rèplica de 10 minuts. Finalment aquest dijous es produirà la votació on per aconseguir la victòria Abascal necessitaria la majoria absoluta de la cambra, 176 diputats.