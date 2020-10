Aquests són els avantatges de mantenir l'horari d'hivern durant tot l'any

El manresà Alexis Serra és el responsable de l'oficina per a la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya. Des d'aquest departament han elaborat un vídeo per tal d'explicar els avantatges que suposaria mantenir l'horari d'hivern, ja que aquest dissabte, 24 d'octubre, haurem d'endarrerir els nostres rellotges una hora.

Segons expliquen, els canvis sobtats en el nostre rellotge intern fruit del canvi d'horari, altera el nostre son, ja que dormir bé i mantenir uns ritmes circadiaris estables és imprescindible per a la salut i el benestar de les persones.

Per altra banda, el canvi d'horari no està justificat des del punt de vista fisiològic perquè produeix molèsties innecessàries a la població i en determinats col·lectius pot produir alteracions en el ritme de la son que poden comportar risc per a la salut, afirma l'oficina per a la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya.