El Congrés tomba la moció de censura de Vox que només obté els vots a favor dels 52 diputats d'ultradreta

El Congrés ha tombat la moció de censura presentada per Vox contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La iniciativa del partit d'ultradreta no tenia opcions de prosperar des del principi i en la votació d'aquest dijous s'ha confirmat el rebuig de la pràctica totalitat de la cambra baixa a la moció. Només els 52 diputats de Vox hi han votat a favor. Finalment, el PP s'ha decantat pel 'no' i s'ha sumat a la resta de l'hemicicle, ja que tots els partits menys Vox hi han votat en contra (298 diputats) amb cap abstenció. De les cinc mocions de censura que hi ha hagut a Espanya des de la Transició, la de Vox és la que menys suports ha obtingut.

La moció de censura anava formalment dirigida contra Sánchez però el debat ha posat en evidència que ha representat una disputa per l'espai de la dreta espanyola. Concretament, amb l'enfrontament entre el president de Vox i candidat de la moció, Santiago Abascal, i el líder del PP, Pablo Casado. El president popular s'ha distanciat de Vox amb un discurs dur contra Abascal. Segons Casado, Vox pretén suplantar el PP i amb la moció beneficia Sánchez.



La moció amb menys suports de la història

Es tracta de la cinquena moció de censura que ha tingut lloc des de la restitució de la democràcia. Abans s'hi van sotmetre Adolfo Suárez el 1980 per iniciativa del PSOE que va obtenir 152 vots a favor. Set anys més tard, el 1987, va ser el torn de Felipe González d'enfrontar-se a la moció presentada per Aliança Popular, que va obtenir 67 vots.

Les més recents són les mocions contra Mariano Rajoy el 2017, presentada per Podem i que va obtenir 82 vots, i la del 2018, a iniciativa del PSOE i que va fer president Pedro Sánchez amb 180 vots a favor.

Casado: «Fins aquí hem arribat»



El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat finalment aquest matí des de la tribuna de l'hemicicle el 'no' del seu grup a la moció de censura de Vox. Casado ha afirmat que aquesta és una "moció d'impostura" i una "pèrdua de temps en plena segona onada de la pandèmia" i serveix perquè el govern "oculti el fracàs de la seva gestió". Vox, ha assegurat, "no vol canviar el govern, sinó suplantar el PP", i "fins aquí hem arribat", perquè avui la ultradreta "és l'assegurança de vida de Sánchez per seguir a La Moncloa", i la moció és "una cortina de fum" que retrata només "la política de divisió" d'Abascal.

En un discurs molt dur contra el líder de la ultradreta, Casado ha acusat a Abascal de "regalar" a Pedro Sánchez "la fragmentació electoral" de la dreta, fet que és "una garantia de victòria perpètua" per a les forces d'esquerra.

"Votarem no", ha anunciat Casado. "No a la ruptura, a la polarització que necessita, a una España de trinxeres" i a "l'antipolítica caïnita destinada a fer que espanyols s'odiïn". "Diem no a la seva moció perquè diem no a Sánchez", ha afirmat el líder del PP, que ha titllat Vox de "soci a l'ombra" de Sánchez.

El líder del PP ha afirmat que fins ara no ha respost les "provocacions" d'Abascal per "respecte als seus votants", però avui considera que ja n'hi ha prou perquè Abascal presenta una moció de censura que "no dispara contra el govern sinó contra el partit que li ha donat feina durant 15 anys".

"El tret li ha sortit per la culata", ha dit, perquè "vostè juga al mateix joc que Sánchez", i Vox és "la dreta que més agrada a l'esquerra". "Vostè ha posat els espanyols en mans de Sánchez perquè pensa que acabaran a les seves, cosa que el converteix en el col·laborador del pitjor president dels últims 40 anys". "40", ha repetit censurant les afirmacions d'Abascal que inclou també en el còmput es anys del franquisme.

Segons Casado, aquesta moció és "una mentida més de Vox perquè Sánchez segueixi a La Moncloa" i una excusa per "presentar el seu candidat a Catalunya", Ignacio Garriga, però la moció només ha servit per "cohesionar" els socis del govern de Sánchez.

En aquest marc ha recordat que les mocions de censura són constructives, és a dir per nomenar un nou govern. "I és evident" que Abascal "no" està capacitat per ser president del govern espanyol.

"No enganyi els espanyols, les mocions de censura no són per censurar un govern, sinó per nomenar-ne un de nou", i "avui Sánchez sortirà a espatlles dels diputats de Vox, quina capa que li ha tirat"

Segons Casado el discurs d'Abascal ha estat un "disbarat" mentre "la política adulta ha seguit treballant" i ha aconseguit guanyar el govern als tribunals mentre lliurava la batalla a Europa per la independència del CGPJ.



Reivindica un PP moderat

Ha apuntat que la seva formació continuarà lliurant la "batalla cultural" però ha reivindicat el suposat tarannà moderat del PP, que no és un partit de "fúria ni soroll" i que aspira a una societat "oberta i lliure".

"Nosaltres defensem una Espanya unida i diversa. Un de vostès no la vol unida, i l'altra no la vol diversa", ha afirmat referint-se al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i al candidat de la moció de censura, Santiago Abascal.



«No som com vostè perquè no volem»

El líder de PP s'ha rebel·lat també contra la qualificació de "covard" per part d'Abascal, que es refereix als populars com la "dreta covarda". "No és que no ens atrevim ni que ens haguem rendit, sinó que no volem ser com vostè. No som com vostè perquè no volem ser com vostè".



«Ha comès doble falta i en surt victoriós Sánchez»

Casado ha afirmat que Abascal "ha comès doble falta i en surt victoriós Sánchez" que viu, ha dit, de la "confrontació". Ha reivindicat la "solvència, experiència i el programa de govern" del PP que Vox, ha dit, "no té".

"Per estar al pont de comandament d'un transatlàntic com és Espanya s'ha de saber conduir alguna cosa més que una moto aquàtica", ha dit, però vostès al final tan sols han estat el "bot salvavides de Sánchez" i "ha donat un bonus track a aquest govern".

Segons Casado, Abascal només ha estat capaç de fer un "recull de tòpics que no s'han de tornar a donar a la política espanyola" quan Abascal va parlar del "virus xinès o de Soros". "Com se li acudeix venir a criticar la UE en un moment en què depenem de la solidaritat dels nostres socis", ha retret a Abascal.

"Pretén que nosaltres donem suport a aquest desvari estrambòtic?" ha dit Casado, perquè "la nació espanyola no mereix una proposta de govern com la que vostè va deixar ahir aquí".



«No podem admetre projectes de ruptura»

Casado ha equiparat Sánchez i Abascal com a capitans de "projectes de ruptura" i ha reivindicat l'espai "de concòrdia" davant "l'Espanya caïnita que Sánchez i Abascal proven de pintar". "El PP segueix essent el dic de contenció dels qui volen viure en pau i llibertat", ha dit.