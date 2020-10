Catalunya suma 4.000 nous casos de covid en 24 hores

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya puja 25,5 punts més i ja arriba als 566,92 punts, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, creix dues centèsimes, d'1,38 a 1,40. En l'actualització de dades s'han declarat 3.998 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 187.142 des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim balanç, el 10,88% de les proves que es fan donen positiu. També s'ha informat de 3 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.704. D'altra banda, hi ha 184 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 1.626 persones, 282 de les quals a l'UCI (+39).

El risc de rebrot continua a l'alça i està ja en gairebé 567 punts, 25 punts més en 24 hores. Era de 423,85 entre el 5 i l'11 d'octubre. L'Rt puja dues centèsimes, fins a l'1,40, mentre que la setmana anterior era d'1,48. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 12 al 18 d'octubre n'hi va haver 18.174, xifra clarament superior al període anterior, del 5 a l'11 d'octubre, quan se'n van confirmar 13.877. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 236,89 per cada 100.000 habitants, força més alta que en el període anterior (180,88). Durant l'última setmana s'han fet 173.444 proves PCR o TA, de les quals un 10,88% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior (8,57%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 39,23 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 214.425 casos, 187.142 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 3 noves morts i el total acumulat arriba a les 13.704: 8.355 en hospitals o sociosanitaris (+3), 4.207 en residències, 854 en domicilis i 288 no classificades.

A les residències s'han detectat 82 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 17.852. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 19.642. En total, han mort al voltant d'un terç dels afectats, 6.674, els mateixos que en l'últim balanç.

Regió sanitària de Barcelona: el risc de rebrot està en 550 punts i 120 ingressats més

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa a 44.749 (666 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 52.592 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.572 persones a l'àrea, les mateixes.

El risc de rebrot torna a pujar: ho fa uns 8 punts i arriba a 550. El de la setmana del 5 a l'11 d'octubre era de 482. L'Rt es manté en l'1,37 (la setmana anterior era d'1,64), i la taxa de confirmats per PCR en els últims set dies és de 218,4 per cada 100.000 habitants. A la regió hi ha 316 persones ingressades (+120), 52 dels quals a l'UCI (+20).

Regió metropolitana nord: pujada de 35 punts del risc, que ja està en 610

La regió metropolitana nord suma 47.992 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (1.250 més que en l'últim balanç) i 53.984 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.147 morts des de l'inici de la pandèmia (mateixa xifra). El risc de rebrot s'incrementa 35 punts i se situa en 610 (era de gairebé 459 durant l'interval de set dies anterior), mentre que la velocitat de propagació del virus puja una centèsima, fins a l'1,33. La setmana del 5 a l'11 d'octubre va ser d'1,42. D'altra banda, la taxa de confirmats per PCR o TA en els darrers set dies és de 263,52 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 536 ingressats (+20), 86 dels quals a l'UCI (+11).

A la ciutat de Sabadell, una de les capitals del Vallès Occidental, el risc de rebrot puja 27 punts en 24 hores, fins a 582, bastant per sobre del valor de l'interval del 5 a l'11 d'octubre (421). L'Rt puja lleugerament a 1,45 (el mateix valor en el període anterior), mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA dels últims set dies està en 242,06 per cada 100.000 habitants.

A Terrassa, l'altra capital de la comarca, el risc de rebrot puja 45 punts, fins als 687. La setmana del 5 a l'11 d'octubre era de 585. L'Rt també puja, de l'1,17 a l'1,21, però encara per sota del període anterior, quan era d'1,24. La taxa de confirmats per PCR o test d'antígens és de 313,37 per cada 100.000 habitants.

El risc de rebrot de Badalona baixa quatre punts i està en 652. La setmana anterior estava en 544. L'Rt també disminueix a l'1,31, mentre que era d'1,5 del 5 a l'11 d'octubre. La taxa de confirmats per PCR o test per cada 100.000 habitants és de 275,6.

Pel que fa a Santa Coloma de Gramenet, el risc de rebrot puja 32 en 24 hores, fins a 593, mentre que la setmana anterior era de 556. L'Rt baixa una centèsima, fins a l'1,16 (en l'interval anterior era d'1,38). La taxa de confirmats per PCR és de 271,04 per cada 100.000 habitants.



A l'Hospitalet de Llobregat hi ha un risc de rebrot de 813, 31 punts més que fa 24 hores. Està per sobre de la setmana anterior, quan era de 530. Per altra banda, l'Rt puja fins a l'1,67. La setmana anterior era d'1,34. Catalunya central: el risc de rebrot segueix disparat a Vic i Manlleu

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 13.200 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 494 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 15.445 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.654 persones en aquesta regió, tres més que en l'últim balanç. El risc de rebrot puja uns 43 punts i se situa en 630. La setmana anterior era de 533. La taxa de reproducció del virus puja 5 centèsimes i està en 1,46 (la setmana del 5 a l'11 d'octubre era d'1,68). La taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 234,4. La regió té 114 persones ingressades (+13), 13 a l'UCI (+4).

A Vic, el risc de rebrot segueix disparat i en 24 hores puja 108 punts, fins als 1.708, mentre que en el període anterior era de 1.376. L'Rt puja sis centèsimes fins a l'1,79, mentre que la setmana del 5 a l'11 d'octubre era d'1,86. La taxa de confirmats per PCR és de 487,82 per cada 100.000 habitants.

A Manlleu, on també s'ha fet un cribratge poblacional, el risc de rebrot puja 175 punts en 24 hores fins als 1.706. La setmana anterior era de 1.682. L'Rt puja set centèsimes fins a l'1,45 (la setmana anterior va ser d'1,8). La taxa de confirmats per PCR és de 581,7 per cada 100.000 habitants.

Camp de Tarragona: el risc de Reus supera els 1.000 punts

Al Camp de Tarragona s'han registrat 9.402 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 218 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 10.119. En aquest regió han mort 472 persones. El risc de rebrot puja uns 52 punts i se situa en 567, per sobre del de la setmana del 5 a l'11 d'octubre (349). L'Rt puja d'1,43 a 1,51, mentre que la taxa de confirmats per PCR se situa en 224,85 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 123 pacients ingressats (+15), 21 dels quals a l'UCI (+1).

A Reus el risc de rebrot puja uns 55 punts i se situa en 1.044, el doble que la setmana anterior (535). L'Rt s'incrementa tres centèsimes, fins a l'1,75 (la setmana anterior estava en 1,59), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 378,05 per cada 100.000 habitants.

La ciutat de Tarragona presenta un risc de rebrot de 471 (63 punts més en 24 hores). La setmana anterior el tenia en 302. L'Rt puja de l'1,59 a l'1,76, inferior a l'interval del 5 a l'11 d'octubre, quan era d'1,64. La taxa de confirmats per PCR o tests d'antigen se situa en 151,89 per cada 100.000 habitants.

Terres de l'Ebre: els valors baixen

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 2.444 casos confirmats per PCR o antígens (39 més que en el balanç anterior) i 2.642 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 66 persones, les mateixes que en l'últim balanç. El risc de rebrot baixa 9 punts i ara és de 464. La setmana anterior era de 417. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens en els darrers set dies és de 207,7 per cada 100.000 habitants. L'Rt baixa tres centèsimes fins a l'1,16, mentre que la setmana anterior era d'1,21. Segons l'últim balanç, hi ha 22 persones ingressades, set a l'UCI.

Tortosa registra un risc de rebrot de de 940, 33 punts menys que en l'últim balanç. La setmana anterior era de 1.006. La velocitat de propagació baixa tres centèsimes i està en l'1,03. Està per sota que en l'interval anterior, quan era d'1,15. La taxa de confirmats per PCR o antígens està en 417,86 per cada 100.000 habitants.

Regió de Lleida: els indicadors milloren

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 13.669 casos confirmats per PCR o antígens, 95 més que el dia anterior. Són 14.342 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 325 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'últim balanç. Pel que fa al risc de rebrot, baixa uns 33 punts i se situa en 474, per sobre del registrat la setmana anterior (412). La velocitat de propagació baixa set centèsimes fins a l'1,24, mentre que la setmana anterior era d'1,5. La taxa de confirmats per PCR està en 223,88 per cada 100.000 habitants. Hi ha 61 pacients ingressats (+6), 10 dels quals a l'UCI (igual).

Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot puja

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 1.328 casos confirmats per PCR o TA, 14 més, i 1.489 sumant totes les proves. Un total de 38 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot continua pujant en les darreres 24 hores i ho fa uns 44 punts, fins a 425. La setmana del 5 a l'11 d'octubre estava en 284. L'Rt puja més d'una dècima i està en l'1,45, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 162,5 casos per cada 100.000 habitants. A la regió hi ha 14 pacients ingressats (+2), un a l'UCI.

Regió de Girona: Girona amb un risc per sobre de 500 i Salt disparat

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 17.032 (1.036 més) i pugen a 19.473 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 893 persones en aquest territori. El risc de rebrot puja uns 49 punts i se situa en 657, mentre que la setmana del 5 a l'11 d'octubre era de 392. L'Rt puja sis centèsimes fins a 1,57 (1,4 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 258,25 per cada 100.000 habitants. Hi ha 168 persones ingressades (+6), 33 de les quals a l'UCI (+2).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja uns 50 punts i se situa en 662. Està per sobre del de la setmana del 5 a l'11 d'octubre, quan era de 510. La velocitat de propagació puja set centèsimes i se situa en l'1,35 (en el període anterior era d'1,27), mentre que la taxa de confirmats per PCR o TA és de 277,03 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot puja uns 192 punts i se situa en 1.657. L'Rt creix fins a l'1,58. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 592,15 per cada 100.000 habitants.

Vic, Manlleu i Salt, municipis amb més risc de rebrot

Vic és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.708. En segona posició hi ha Manlleu, amb 1.706, i en tercera està Salt, amb 1.657. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Canet de Mar (3,64), Sant Pere de Ribes (3,15) i Vilanova i la Geltrú (2,55).