El Govern celebra l'absolució del major Trapero i insta a l'alliberament dels presos

El Govern de la Generalitat va celebrar ahir l'absolució del major Josep Lluís Trapero, encara que no aclareix si el restituirà al capdavant dels Mossos d'Esquadra, i va instar a alliberar amb urgència els presos del procés en considerar que la sentència de l'Audiència Nacional està «desmuntant» la «causa general» contra l'independentisme.

L'Audiència Nacional va oficialitzar ahir l'absolució del major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero dels delictes de sedició i desobediència en considerar que no hi ha cap «element incriminatori» que fos «un instrument del procés independentista» i posés el cos policial «al seu servei». A més, la sentència interpreta que les actuacions de Trapero davant l'1-O «semblen estar dirigides a minimitzar els danys, encara que això suposés al final la celebració del referèndum il·legal. No es pot menysprear això», apunta el tribunal, en observar que «el cap policial no havia de posar com a única finalitat de la seva actuació impedir a tota costa el referèndum». A més de Trapero, han quedat absolts l'exdirector dels Mossos Pere Soler, l'exsecretari general d'Interior César Puig –segon de l'exconseller Joaquim Forn, condemnat a 10 anys i mig per sedició– i la intendent dels Mossos Teresa Laplana pels successos ocorreguts a Catalunya els dies 20 i 21 de setembre del 2017 i pel referèndum de l'1-O.

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, va celebrar l'absolució i va reclamar la llibertat dels presos independentistes. «La pregunta és òbvia (...) Què fan els presos polítics a la presó quan s'està desmuntant la causa general contra l'independentisme?», va dir Aragonès, per a qui l'absolució de Trapero qüestiona la condemna al llavors conseller d'Interior, Joaquim Forn.

En la mateixa línia, l'actual titular d'Interior, Miquel Sàmper, va celebrar una absolució que al seu entendre «reafirma» la professionalitat de la policia catalana després d'un procés «injust» en què es va posar en dubte la seva tasca. Sàmper va anunciar que en els pròxims dies o setmanes parlarà amb els quatre implicats, però no va aclarir si oferirà a Trapero tornar al capdavant dels Mossos d'Esquadra ni si ho acceptaria si aquest li ho demanés: «No hi ha en aquest cas cap solució parlada ni pactada, ni tan sols pensada». Igual que Aragonès, Sàmper va subratllar que l'absolució de Trapero, amb l'argument que els Mossos no es van posar al servei del procés independentista, hauria de provocar que es «restableixi la injustícia» comesa contra l'exconseller Joaquim Forn, que compleix en presó una condemna de deu anys i mig.

Precisament, Forn, en un missatge a Twitter, va afirmar que sent una «immensa alegria» per l'absolució de Trapero i la cúpula d'Interior i va advertir que amb la resolució de l'Audiència Nacional «s'obren encara més dubtes sobre la sentència del Suprem».

Per la seva banda, l'advocada Olga Tubau, que ha exercit la defensa de Trapero i Laplana, va destacar que l'absolució «restableix el seu honor professional» i el del cos dels Mossos d'Esquadra, després que durant els tres anys de procediment s'ha «qüestionat» la seva professionalitat. Segons Tubau, l'absolució de tots dos comandaments «fa justícia» i permet demostrar que «mai van actuar amb connivència política, sinó aplicant únicament i exclusivament criteris policials, donant compliment a ordres judicials i vetllant en tot moment per la seguretat ciutadana i l'ordre públic».

També els Mossos, en el seu perfil oficial de Twitter, van celebrar que Trapero i Laplana hagin estat absolts: «la seva tasca de servei públic i la seva gran professionalitat són reconegudes».

L'exconseller d'Interior Ramon Espadaler (Units), que va ser qui va nomenar Trapero comissari en cap, va recomanar, en línia amb la tesi de Sàmper, «agafar-se un temps» abans de decidir el futur del major i la seva possible tornada a llocs de comandament , mentre que l'exdirector dels Mossos Albert Batlle –que va proposar Trapero com a major– va assegurar que cap dels quatre acusats es mereixia el «calvari» que han hagut de passar.

El Sindicat de Comandaments dels Mossos d'Esquadra (SICME) va celebrar l'absolució després del «dany irreparable» que ha suposat el seu procés judicial, en el qual s'ha volgut «criminalitzar injustament» tota la policia de la Generalitat, alhora que va defensar la seva aposta per un model de mediació. També l'Associació Professional de Comandaments de la Policia de Catalunya (COPCAT) va celebrar que l'absolució de Trapero i Laplana posi fi a «setges partidistes i interessats». Per la seva banda, el sindicat SAP-Fepol va aplaudir l'absolució del major i la intendent i va assegurar que «respectarà» qualsevol decisió que prenguin en un «futur immediat» després del «periple» pel qual han passat des de l'1-O .

La diputada de JxCat al Parlament Elsa Artadi també considera que la decisió de l'Audiència Nacional «desmunta» el judici contra els líders independentistes.