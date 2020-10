L'accés al cementiri de Manresa es limitarà per evitar aglomeracions

Hi haurà controls per accedir al cementiri, on l'Ajuntament aconsella avançar les visites

La capacitat al cementiri de Manresa a l'entorn de Tots Sants serà limitada a causa de la covid i per evitar contagis. També es controlarà l'accés dins el recinte per evitar aglomeracions en unes jornades que el recinte rep moltes visites, especialment l'1 de novembre, que aquest any a més a més cau en diumenge.

Per aquest motiu l'Ajuntament de Manresa ha anunciat una ampliació dels horaris del cementiri des d'avui, dijous, fins al 2 de novembre. Estarà obert de les 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda. D'aquesta manera es vol permetre una afluència de gent més ordenada i esglaonada que no pas el que acostuma a ser habitual.

Per garantir el distanciament físic i evitar riscos a causa de la covid hi haurà accessos diferenciats. L'entrada serà per la porta principal i la sortida per les dues laterals.

La capacitat serà limitada segons els paràmetres que marca la normativa anticovid, que preveu que hi hagi un màxim de 2.000 persones en cementiris grans, i que aconsella que hi hagi vigilants per garantir que no hi hagi aglomeracions. A Manresa es controlarà l'accés al recinte, i si en algun moment se sobrepassa el límit de capacitat, caldrà esperar el torn mantenint les distàncies de seguretat. Segons l'Ajuntament de Manresa hi haurà personal per controlar-ho.



Mascareta i distàncies

L'ús de la mascareta serà obligatori i caldrà mantenir la distància interpersonal d'1,5 metres, així com minimitzar el contacte social. S'han habilitat dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la neteja i desinfecció de mans. Es podran trobar als accessos i també en diferents punts del cementiri, per tal de poder utilitzar-lo abans i després de fer servir escales i contenidors, fer neteja dels nínxols o bé estar en contacte amb elements comuns del cementiri.

Es podrà netejar i dipositar flors als nínxols com es fa habitualment per Tots Sants, mantenint, però, les mesures d'higiene i respectant la distància interpersonal entre persones que no conviuen al mateix domicili. La utilització dels lavabos serà d'una persona sola, excepte en aquells casos que faci falta que vagin acompanyades. No es podrà menjar ni beure al recinte ni als accessos.

Segons l'Ajuntament de Manresa, aquestes mesures volen evitar aglomeracions en un escenari que podria ser propici per a la propagació de la covid. Així mateix ha fet una crida perquè la ciutadania no esperi a darrera hora a visitar el cementiri. Recomana, igualment, limitar el temps d'estada al recinte i només utilitzar els bancs i seients quan sigui absolutament imprescindible.

Per Tots Sants l'Ajuntament de Manresa ja acostuma a obrir en un horari especial. Generalment l'equipament municipal és obert els dilluns, dimecres i divendres, de les 9 del matí a 2/4 de 3 del migdia. Els dimarts, dijous i dissabtes obre de 9 a 2/4 de 6, i els diumenges i festius de les 9 a 2/4 de 2. A l'estiu només és obert de 9 a 2/4 de 2 cada dia. Durant l'època de màxima pressió de la primera onada de la covid es va restringir d'una forma severa l'accés al cementiri per celebrar-hi funerals.