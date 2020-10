Oxford seguirà amb les proves de la seva vacuna malgrat la mort d'un voluntari

L'Agència Nacional de Vigilància Sanitària del Brasil (Anvisa) va informar dimecres de la mort d'un voluntari que participava en les proves de la vacuna contra la Covid-19 que desenvolupa la Universitat d'Oxford amb l'empresa farmacèutica AstraZeneca. Anvisa es va abstenir al seu torn d'oferir detalls sobre el moment de la defunció i va afirmar que desconeixia si aquesta persona havia rebut una dosi de la vacuna o un placebo. «Les dades han de mantenir-se confidencials», va precisar.

A través d'un comunicat, l'agència va assenyalar que no es descarta que la mort del voluntari hagi sigut conseqüències de causes alienes a la vacuna, de la qual Espanya justament ha anunciat que adquirirà 31,5 milions de dosi. «Partint dels compromisos de confidencialitat ètica previstos en el protocol, els organismes reguladors involucrats reben dades parcials sobre la investigació que realitza aquest comitè que van suggerir continuar amb l'estudi. Per tant, el procés segueix en avaluació», assenyala Anvisa. Finalment, remarca que l'agència «va complir, complirà i complirà la missió de protegir la salut de la població».

AstraZeneca Brasil va informar per la seva part que en el cas del pacient mort «s'han seguit tots els processos de revisió requerits». Aquests processos van ser «avaluats acuradament pels investigadors de l'estudi, un comitè de monitoratge de seguretat independent i les autoritats reguladores». Aquestes avaluacions, va remarcar, «no van generar preocupacions sobre la continuïtat de l'estudi en curs».



L'assaig continua

La Universitat d'Oxford, mentrestant, va indicar que «després d'una acurada avaluació d'aquest cas al Brasil, no hi va haver preocupacions sobre la seguretat de l'assaig clínic i la revisió independent». L'assaig «ha de continuar». La vacuna d'Oxford es troba en la tercera fase, l'últim pas abans de l'aprovació. Les proves van començar al Brasil al juny i en els estats de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte i Rio Grande do Sul.

Al setembre, AstraZeneca inclús va informar d'una pausa en les proves després que se sospités una possible reacció adversa greu en un participant del Regne Unit. Després de l'avaluació per part d'un comitè de seguretat independent, que analitza dades com l'ocurrència de predisposició prèvia, entre d'altres, es van reprendre les proves. La covid-19 ha matat més de 154.000 brasilers i infectat 5,2 milions més. Les autoritats sanitàries confien a tenir a la seva disposició 100 milions de dosis de la vacuna en el primer semestre de l'any venidor.

Vacuna xinesa

En aquest context, el president Jair Bolsonaro va descartar que el Govern d'ultradreta es disposi a comprar 46 milions de dosis de la vacuna CoronaVac que desenvolupa l'empresa xinesa Sinovac amb l'Institut Butantan. «Totes i cada una de les vacunes es descarten per ara. La vacuna necessita proves científiques per ser utilitzada, no és com la hidroxicloroquina», va dir el capità retirat. D'acord amb el diari paulista 'Folha', Bolsonaro en principi no s'havia oposat a aquesta adquisició milionària, però va decidir canviar de postura després de les repercussions negatives dels seus seguidors a les xarxes socials. Els bolsonaristes més radicals havien començat a fer una campanya contra la «vacuna xinesa» i el president no va voler menysprear-los.