La presidenta de les Balears, Francina Armengol, de copes de matinada en plenes restriccions

En plena vigència de la petició del Govern balear perquè la població redueixi al màxim la seva vida social, les reunions amb amics i familiars o els desplaçaments innecessaris; i del tancament de locals de marxa en zones calentes, la seva presidenta, Francina Armengol, disfruta de l'oci nocturn. La socialista va sortir a fer unes copes la matinada del dimecres 7 d'octubre, en un bar de Palma que va incomplir els límits horaris imposats pel Govern per la crisi sanitària, fet que va motivar que la policia el precintés.

Just abans-d'ahir, Armengol va reclamar al Parlament nous «sacrificis» als ciutadans, va esbroncar «a tots els que no estan seguint les instruccions», acusant-los de «posar-nos a tots en perill», i va anunciar noves restriccions per controlar la propagació del coronavirus (es redueixen de 10 a 6 les persones que poden estar en grup, va avançar la presidenta). A principis de mes, Armengol va ser reconeguda per agents de la Policia Local cap a les dues de la matinada a les portes del bar Hat, al centre de Palma. Un establiment al qual els agents van acudir per estar saltant-se el tancament imposat per Salut davant la segona onada de la Covid a les Balears. Els veïns van protestar pel soroll procedent del local.

Revelat pel PP



L'episodi va ser revelat ahir pel líder del PP, Biel Company, en el transcurs del debat de política general al Parlament. El popular no va esmentar explícitament Armengol en el relat dels fets, però va quedar meridianament clar a l'hemicicle a qui es referia: «El que no pot passar és que una conegudíssima política estigui a les dues de la matinada amb el seu cap de comunicació en un bar que havia d'estar tancat i que la Policia Local va haver de tancar després de les queixes dels veïns», va pronunciar el líder dels populars.

«Tots hem d'estar a l'altura amb responsabilitat, complint els criteris, com l'ús de la mascareta, i qui no compleixi ha de respondre. Però tots, senyora Armengol», havia alertat prèviament Company en el seu cara a cara amb la líder del Govern.

Denúncies veïnals



Segons va poder confirmar aquest diari, els fets als quals va fer referència el PP es remunten a la matinada de dimecres passat, 7 d'octubre. A les dues de la nit tocades, una patrulla d'agents de la Policia local de Palma va acudir al Bar Hat, ubicat al costat de l'església de Sant Felip Neri del centre de Palma, després de la trucada dels veïns denunciant que l'establiment continuava obert passades la una de la matinada, en contra de les restriccions imposades per Salut.

Va ser a l'arribar quan els agents van reconèixer Armengol al carrer, a les portes del local, al costat d'altres membres del seu gabinet. La socialista no va ser identificada, com tampoc els clients que van trobar a l'interior i que van ser desallotjats abans de precintar l'establiment. En casos així, només s'actua contra la propietat de l'establiment, que és la que incompleix els límits horaris; la clientela es manté al marge.

No s'atrevia a tancar



En el moment en què els agents van notificar al propietari que precintaven el local i que aixecaven una acta de sanció, aquest es va escudar, precisament, en la presència d'Armengol al local, assenyalant que no s'atrevia a tancar amb la presidenta del Govern dins. De moment es desconeix si aquestes al·legacions consten a l'acta aixecada pels policies.

Aquest episodi contrasta no només amb el missatge de Salut, la consellera del qual, Patricia Gómez, des de mitjans d'agost que demana evitar la vida social, sinó també amb el mateix discurs que Armengol va pronunciar dimarts al Parlament. «Sabem que els contactes socials estan en l'origen de molts contagis i aquests és el que hem de continuar evitant», defensava la presidenta del Govern a l'anunciar la limitació de les reunions socials i familiars a sis persones a Mallorca i Eivissa per continuar baixant la corba del coronavirus.

Evitar la mobilitat



«Hem d'entendre que ens hem de protegir del virus, que hem d'evitar mobilitat innecessària, actes massius, espais tancats i reunions amb persones que no són del nostre cercle de convivència», va assegurar la presidenta. I va demanar «a tothom un sacrifici més gran» pel virus.

Armengol va arribar a esbroncar des de la tribuna del Parlament tots aquells que encara no estan seguint les instruccions. «Vull dir-los que el seu comportament ens posa en perill a tots i allunya la sortida de la crisi i la recuperació de la prosperitat», va pronunciar la líder socialista.

El Consolat calla



Consultat per aquest diari, fonts del Consolat van declinar pronunciar-se sobre el que havia passat, limitant-se a assenyalar que no «s'entrarà a valorar mentides».

El dard de Company a la presidenta va monopolitzar ahir les converses en les tertúlies polítiques. El diputat popular Sebastià Sagreras també va reproduir el relat a les xarxes: «Un governant no pot reduir a sis persones les reunions –mesura que va anunciar Armengol– i alhora estar en un bar que ha de tancar la policia a les dues de la matinada, per queixes de veïns».