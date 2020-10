Puigdemont lloa Trapero tot i saber que no era partidari de declarar la independència

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va elogiar ahir el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i va assegurar que «sempre vaig saber que no era partidari de la independència. Però també sabia de les seves conviccions democràtiques. Per a mi era suficient».

«El major Trapero ha estat un bon policia. Tenia clar quin cos policial es correspon amb una societat democràtica», va escriure a Twitter Puigdemont, que va dir que s'havia «alegrat molt» per l'absolució del cap dels Mossos durant l'1-O. No obstant això, va afegir que «la injustícia continua, perquè per una banda s'ha donat crèdit a uns responsables policials espanyols que sabien que estaven construint un cas sense fonament. I van mentir». A més, segons Puigdemont, «es confirma que la dura condemna de presó als membres del Govern, la presidenta del Parlament i els presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC va ser una pura decisió d'Estat. No va ser, no podia ser, un acte de justícia. Era escarment i venjança».

El president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va celebrar l'absolució i creu que la base de la sentència de l'exconseller Quim Forn perd «el sentit» amb aquesta sentència. «Si el cos dels Mossos d'Esquadra no va cometre cap delicte tampoc ho va fer el conseller Forn, màxim responsable llavors de la cúpula d'Interior», va subratllar en roda de premsa, en la qual va considerar que en el judici s'ha volgut posar en qüestió i laminar el cos policial i els pilars de l'autogovern de Catalunya.