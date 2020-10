Què diuen els titulars en paper d'aquest dijous?

Regió7 titula avui, 22 d'octubre, "Els indicadors de risc de la covid es disparen i Manresa ja ha arribat als 600 punts". La fotografia és per al judici a l'acusada del crim del carrer del Cós de Manresa, que diu que es va trobar l'home apunyalat. El diari també destaca que la sentència de Trapero qüestiona el relat de la Guàrdia Civil sobre l'1-O; l'Ajuntament de Manresa anuncia restriccions al cementiri per Tots Sants; la CUP i ERC negocien constituir un govern de coalició a Berga; l'Ajuntament de Castellbell pateix un ciberatac per culpa d'una vaca fugitiva; i David Pintó i Joan Valentí porten al teatre el cas d'un Puig Antich igualadí.

