Sánchez atura la reforma de la llei del CGPJ a l'espera que el PP «segui i s'avingui a renovar-lo»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha pres la paraula abans de la votació de la moció de censura fallida de Vox per anunciar que paralitza la iniciativa que el PSOE i Podem van presentar per reformar la llei del CGPJ. L'objectiu, ha apuntat, és donar la mà al PP per fer –ara sí- la renovació de l'òrgan de govern dels jutges, que actua amb el mandat caducat des de fa dos anys. "Li anuncio que aturarem el rellotge de la reforma del CGPJ per poder arribar a un acord amb vostès", ha afirmat des de la tribuna al tram final del debat de la moció de censura.

El president espanyol actua en aquesta direcció després que el Consell d'Europa, la Comissió Europea i les associacions de jutges hagin advertit el govern espanyol sobre una reforma que al seu entendre posa en dubte la imparcialitat de l'òrgan de govern dels jutges.

La reforma de la llei del CGPJ havia estat registrada pel PSOE i Podem i tenia com a objectiu canviar la majoria de 3/5 parts necessàries per nomenar els vocals del CGPJ i substituir-la per una majoria simple, fet que evitava el bloqueig del PP.

En el seu discurs Sánchez també ha carregat durament contra el líder de Vox, que "no té ni la més remota idea que fer amb Espanya" ni té "ni una sola idea de com reforçar el sistema sanitari" ni de com combatre la difusió del coronavirus. "No té un pla ni mig sensat per a recuperació, la creació d'ocupació o la transformació digital", ha dit més enllà "d'aïllar-nos i quedar a mercè dels mercats".

El president espanyol ha ironitzat que el final de la moció de censura serà "un alleugeriment per al mateix Abascal" que "no ha portat res per a Espanya excepte "exageració i ràbia mal continguda". "La crua i clamorosa realitat és que estan sols", ha afirmat Sánchez, perquè "vostè no és el salvador d'Espanya".

Sánchez ha retret precisament a Abascal que es comprés un xalet aquest estiu mentre "els seus sequaços" amarguen la vida al vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, i la ministra d'Igualtat, Irene Montero, "precisament per comprar-se un xalet" . En aquest marc ha acusat Abascal d'estar "sobrat d'orgull i faltat de modèstia".