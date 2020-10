Sanitat i les CCAA acorden un marc de restriccions comunes que no concreta l'aplicació del toc de queda

El Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes han acordat un marc de restriccions comunes en funció de quatre nivells d'alerta que no menciona explícitament el toc de queda. L'aplicació del toc de queda no s'ha concretat a la reunió del Consell Interterritorial de Salut d'aquest dijous a la tarda però sí que s'ha aprovat el document del govern espanyol que homogeneïtza les mesures que cal prendre segons si el risc de transmissió és baix, mitjà, alt o molt alt. El nivell tres o alt contempla mesures com el tancament de locals a les 23 hores, la limitació a un màxim de sis de les trobades socials o la recomanació de no sortir dels domicilis. El nivell quatre o molt alt suposarà sumar a aquestes restriccions "mesures excepcionals".

El text menciona la possibilitat d'haver de declarar l'estat d'alarma en el cas que l'adopció d'aquests mecanismes ho requerissin, com podria ser el toc de queda. Tanmateix, el document no fa explícita aquesta possibilitat. Seran les CCAA les que decidiran quan i quines mesures s'apliquen, informant-ne abans al Ministeri de Sanitat.

Els llindars per determinar si hi ha risc molt alt o nivell quatre són una incidència acumulada de casos en 14 dies de més de 250 per cada 100.000 habitants, una ocupació de llits d'hospital per casos covid-19 de més del 15% o de llits d'UCI de més del 25%, entre d'altres.