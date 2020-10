Àngels Chacón, l'única candidata a les primàries del PDeCAT

El PDeCAT va proclamar ahir la igualadina Àngels Chacón com l'única candidata a les primàries del partit per a les eleccions al Parlament, previstes per al 14 de febrer. En un comunicat, posterior a una reunió extraordinària de l'executiva per validar el procés, el PDeCAT va constatar que cap altre associat de la formació vol concórrer a les primàries. Així, l'exconsellera se sotmetrà a la votació interna que tindrà lloc entre el 29 d'octubre i l'1 de novembre –l'endemà se'n sabran els resultats.

L'exconsellera d'Empresa ha rebut 1.232 avals, entre els quals destaquen els d'Artur Mas, Xavier Trias i més de 150 alcaldies. La candidata es reunirà a partir d'ara amb les bases territorials per donar a conèixer el seu projecte.

Chacón ja era de fa mesos la preferida per la direcció que presideix el bagenc David Bonvehí per encapçalar el projecte electoral, en cas que el PDeCAT es presentés en solitari. Ara mateix tot apunta que serà així, i que el Partit Demòcrata tindrà papereta pròpia a les eleccions i s'enfrontarà a la llista de JxCat. L'espai postconvergent no ha culminat l'endreça, tot i que oficialment encara hi ha canals oberts de comunicació entre PDeCAT i JxCat.

De fet, un dels elements que va acabar d'erosionar les relacions va ser la destitució de Chacón com a consellera d'Empresa. El llavors president del Govern, Quim Tor-ra, va destituir Chacón durant la remodelació de l'executiu a final d'agost. El PDeCAT ho va entendre com una «purga política», ja que Chacón era l'única consellera que mantenia el carnet del partit. Pocs dies abans van donar-se'n de baixa Meritxell Budó, Miquel Buch, Damià Calvet i Jordi Puigneró.

Chacón, de perfil nacionalista moderat, amb bona sintonia amb el món empresarial, serà la candidata del PDeCAT –si rep l'aval de la militància al principi de novembre, com tot apunta.

El termini per presentar les candidatures a les primàries, amb un mínim de mil avals, va començar el 14 d'octubre passat.