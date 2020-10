Aragonès demanarà al govern espanyol la declaració de l'estat d'alarma a Catalunya

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest divendres que sol·licitarà formalment al Govern central decretar l'estat d'alarma amb "comandament únic del Govern de la Generalitat per a tenir totes les eines i garanties per a prendre mesures per a limitar la mobilitat i mobilitzar recursos".

Ho ha dit en roda de premsa telemàtica al costat de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, després que l'Executiu català hagi acordat en una reunió d'urgència sol·licitar al Govern central l'estat d'alarma per a fer front a la segona onada del coronavirus. Tambe per a poder aplicar mesures com un toc de queda des de les 23 h a les 6 h, segons han explicat fonts institucionals a l'ACN.

Aragonès ha alertat que la situació sanitària és "extremadament greu" i recorda a la del mes de març, per la qual cosa creu que cal actuar per evitar un confinament total.