ASPEPC insta Educació a garantir la seguretat als instituts catalans

El sindicat de docents de secundària ASPEPC ha instat Educació a prendre mesures per garantir la distància física de seguretat a les aules, reduir les ràtios i establir docència híbrida a secundària per frenar els contagis de covid-19 als instituts.

Per argumentar les demandes, el sindicat de docents s'ha referit a les dades facilitades per la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, que revelen que els centres docents són un focus molt important de brots de contagi de coronavirus.

Segons aquest informe, el context educatiu ha passat a ser, després de l'àmbit familiar, el segon àmbit de producció de brots de covid-19 després de 4 setmanes d'inici de curs escolar.

Per aquesta raó, ASPEPC ha instat el Govern de la Generalitat a prendre altres mesures per contenir els contagis del virus, com ara millorar els equipaments d'higiene, ventilació i filtres als instituts, a més de complir els protocols previstos.

En aquest sentit, el sindicat va criticar que mentre el protocol aprovat pel Procicat de 9 de setembre preveia el confinament total d'un centre a partir de 2 grups estables confinats, en l'actualitat es comptabilitzen 493 centres educatius que tenen entre 2 i 15 grups de convivència confinats i es mantenen oberts.



22 brots

Segons els informes de la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya referits per ASPEPC, el 24 de setembre hi havia 22 brots de covid-19 produïts en l'àmbit de l'ensenyament, que van arribar a 136 el dia 10 d'octubre i van augmentar fins a 197 el dia 17 d'octubre.

A la llum de les dades, el sindicat docent va afirmar ahir que l'ensenyament «és, amb diferència, l'àmbit on el nombre de brots creix més ràpidament».