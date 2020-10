El conseller d'Interior considera «evident» la restitució de Trapero «si ell ho vol»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va afirmar ahir que considera «evident» la restitució del major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero després de la seva absolució si ell vol, una possibilitat que li va plantejar al setembre però a la qual el comandament policial va respondre demanant temps: «Ja n'hem parlat». Sàmper ho va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio després que ahir assegurés que encara no hi havia «cap solució parlada ni pactada, ni tan sols pensada» sobre si oferiria a Trapero tornar a comandar la policia de Catalunya.

En canvi, ahir Sàmper va revelar que el setembre passat, un dia després de ser nomenat conseller, va parlar amb Trapero i li va plantejar la possibilitat de restituir-lo en el càrrec si l'Audiència Nacional l'absolia del delicte de sedició de què l'acusava la Fiscalia pel paper dels Mossos durant el referèndum de l'1-O.

Segons el titular d'Interior, Trapero va admetre «no tenir les coses clares» i li va demanar temps per meditar la decisió, cosa que, va dir, està «respectant».

Trapero, que des que va ser imputat únicament ha parlat en públic en el judici de la cúpula del procés al Tribunal Suprem i en el seu a l'Audiència Nacional, va assegurar ahir a TV3, sense ser gravat, que estava satisfet de la sentència des d'un punt de vista personal, però especialment perquè veia en el judici una ocasió perquè s'entengués com gestionen els Mossos d'Esquadra l'ordre públic i creu que ho han aconseguit.

Sàmper considera «evident» la restitució del major al capdavant de la policia autonòmica, ja que «no va deixar el càrrec perquè el fes fora un conseller, sinó perquè des de La Moncloa, des del 155, el van fer fora». «El procés lògic és evident, de restitució. És una cosa que ja està parlada», va dir.

Sàmper va insistir, a més, que el «circuit» no ha estat «coherent ni democràtic», de manera que, va opinar, «la figura del major, com la dels que han estat acomiadats del seu càrrec de forma injusta, s'hauria de restituir».

Preguntat sobre quin seria el paper de l'actual comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, davant una hipotètica tornada de Trapero, Sàmper va limitar-se a destacar-ne la «professionalitat» i va assegurar que no en té «absolutament cap queixa»: «El seu paper està més que ratificat».

No obstant, va recordar que el de major és «el màxim rang» que hi ha a la policia catalana i va subratllar que, més enllà de la «professionalitat» de Sallent, hi ha «una altra línia paral·lela molt més complexa» que es refereix a «un procés sociopolític que és el de la legitimitat i restitució».

Finalment, va confessar que, com a advocat, no el preocupa «gaire» que Fiscalia recorri la sentència perquè «jurídicament ho té molt difícil», però va lamentar que això «continuï generant un malestar a persones que es mereixen descansar després de tres anys de sofriment». Precisament per això, per mostrar-los el seu suport, va dir que es va traslladar ahir a la comissaria de les Corts de Barcelona per celebrar la decisió judicial al costat de Trapero i la intendenta Teresa Laplana, també absolta.