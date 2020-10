La Junta de Portaveus rebutja la condemna dels exmembres de la Mesa

La Junta de Portaveus del Parlament va aprovar ahir, amb la majoria de JxCat, ERC i la CUP, una declaració en què rebutgen la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) als membres de la Mesa de la cambra de la legislatura passada, condemnats a 20 mesos d'inhabilitació i a una multa de 30.000 euros. El document consensuat entre els tres grups denuncia que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell va ser condemnada a 11 anys i mig de presó pels mateixos fets, que el TSJC considera desobediència i no sedició, per la qual cosa n'exigeix «l'alliberament immediat», tant d'ella com de la resta de presos condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

La Junta sosté que Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet van complir «les seves funcions reglamentàries permetent la tramitació de totes les iniciatives promogudes pels diputats», i considera «extravagant i perillós» que el TJSC exclogui la inviolabilitat parlamentària de la causa, «atès que permet, a la pràctica, criminalitzar qualsevol activitat o exercici de la funció parlamentària». «Un parlament ha de poder debatre de tot, sense més límits que la voluntat dels diputats», defensa.

Per això, JxCat, ERC i la CUP critiquen la llei de reforma del Tribunal Constitucional de l'any 2015 per haver estat «aprovada amb l'objectiu polític explícit de reprimir l'independentisme» i que va provocar «censura» als debats parlamentaris. «Suposa un greu risc per a la democràcia», van advertir.