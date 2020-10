L'advocat de Forn creu que l'absolució de Trapero pot facilitar els indults als presos

La sentència absolutòria al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i l'excúpula d'Interior podria afavorir la concessió d'un indult als polítics empresonats pel Tribunal Suprem. Almenys això és el que creu l'advocat Xavier Melero, que va defensar l'exconseller d'Interior Joaquim Forn en aquell judici. Tot i així, el lletrat admet que la sentència de l'Audiència no tindrà efectes immediats sobre Forn, perquè la sentència encara no és ferma i les conclusions de l'Audiència que contradiuen alguns arguments del Suprem es consideren «lliure valoració de la prova». Melero va dir que presentaran la sentència al Tribunal Constitucional i estudiaran si hi ha la possibilitat de fer un recurs de revisió.