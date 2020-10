L'ANC demana pagar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va presentar ahir una campanya perquè la ciutadania exercici la «independència fiscal» i pagui els impostos a la Generalitat enlloc de fer-ho a l'Agència Tributària espanyola. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va explicar que es tracta d'una campanya d'apoderament ciutadà que vol «pressionar» la Generalitat perquè estigui «preparada» per recaptar impostos «per quan es faci efectiva la Declaració Unilateral d'Independència». L'entitat aposta perquè ciutadans, empreses, entitats i partits polítics liquidin tributs com l'IVA, l'IRPF o l'Impost de Societats a través de l'Agència Tributària de Catalunya. La primera fita que s'han marcat és la liquidació del quart trimestre de l'IVA del 2020. Paluzie va explicar que cal reconèixer el Govern com una «autoritat fiscal» amb qui cal complir obligacions tributàries, i va lamentar que actualment la Generalitat recapti el 5,3% de tots els impostos recaptats a Catalunya. «Ingressant els nostres impostos a l'Agència Tributària de Catalunya li donem un poder que ara no té», va dir.