Londres i la UE inicien el seu últim intent per a un acord

El Regne Unit i la Unió Europea (UE) van iniciar ahir una nova fase de negociacions «intensificada», que en tots dos costats del canal de la Manxa es percep com l'últim intent per evitar un Brexit sense acord a final d'any.

Si el diàleg prospera, s'espera que durant les pròximes dues o tres setmanes els equips negociadors mantinguin contactes diàriament, inclosos els caps de setmana, amb l'objectiu de tenir un text definitiu a temps perquè a mitjan novembre comenci el procés de ratificació. La primera etapa d'aquesta última fase ha començat amb una sèrie de trobades presencials a Londres que duraran fins al diumenge. A partir de llavors, se succeiran reunions en la capital britànica i a Brussel·les, així com en línia.

Aquest nou format és el resultat de la pressió que ha exercit el Govern britànic després de l'últim Consell Europeu, que va tornar a concloure sense avanços significatius en els assumptes més controvertits de la futura relació entre el Regne Unit i el bloc comunitari. El primer ministre britànic, Boris Johnson, va amenaçar amb un cap de porta a la negociació i acceptar una ruptura abrupta quan acabi la transició del Brexit si Brussel·les no acceptava intensificar els contactes.

A finals del 2019, els equips que negociaven les condicions de la sortida britànica de l'EU es van endinsar en un curt període d'intenses converses tècniques de les quals a penes es va tenir informació fins que van emergir amb el document final, una fase que en l'argot de la negociació es va conèixer com el «túnel». Encara que Downing Street rebutja utilitzar aquesta expressió per definir l'actual fase del procés, l'objectiu de l'actual diàleg «intensificat» és similar.

La pressió del Govern britànic ha obligat Brussel·les a acceptar que comencin a redactar-se esborranys legals de les parts de l'acord menys controvertides, una cosa a la qual fins ara la UE s'havia negat, en entendre que això obriria la porta al fet que el Regne Unit exigeixi futurs «miniacords» sobre assumptes poc problemàtics si la negociació general descarrila.

Brussel·les ha cedit a la demanda de Londres de començar a posar negre sobre blanc les disposicions menys polèmiques de la futura relació bilateral, però ha advertit que manté la consigna en la qual ha insistit des que va començar el diàleg: res estarà acordat fins que tot estigui acordat. El Regne Unit també ha alertat que intensificar els contactes no assegura l'èxit, a la llum que cap de tots dos costats ha donat ara com ara el seu braç a torçar en els assumptes més espinosos de l'acord.

En primer lloc, es manté bloquejat l'assumpte del repartiment de les quotes pesqueres i l'accés a les aigües britàniques després del Brexit, una qüestió en la qual França s'ha mostrat especialment bel·ligerant. La UE vol mantenir un accés per a les seves flotes el més similar possible a l'actual, però Johnson veu recuperar el control de les seves aigües com una victòria política a la qual no vol renunciar, a pesar que el sector representa a penes un 0,1% de l'economia del Regne Unit. D'altra banda, el règim de subsidis estatals que aplicarà Londres una vegada deslligat de les normes europees preocupa especialment a Brussel·les, que no vol que les empreses britàniques accedeixin al mercat únic amb avantatges.