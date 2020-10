Millo: «El major dels Mossos va ser astut perquè va obeir Déu i el diable, i la justícia li ha donat la raó»

L'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo (PP) va assegurar ahir que el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero va ser «astut» perquè va decidir «obeir Déu i el diable», i la justícia «li ha donat la raó».

En una entrevista a la Cadena Ser Catalunya, Millo, que era delegat del Govern a Catalunya la tardor del 2017, va valorar la sentència de l'Audiència Nacional que absol el major dels Mossos.

«Reconec que Trapero ha estat astut, ha desafiat lleis de gravetat i li ha sortit bé. Ha decidit obeir Déu i el diable i li han donat la raó. Va facilitar que el president de la Generalitat de llavors –Carles Puigdemont– pogués portar a terme els seus objectius fora de la llei i, al mateix temps, segons diu la sentència, no va desobeir en cap moment les ordres de qui li demanava que impedís la celebració del referèndum», va assenyalar l'exdelegat del Govern central a Catalunya.

Millo va reafirmar-se d'aquesta manera en la seva versió dels fets, segons la qual Trapero no va voler cooperar amb la Guàrdia Civil per avortar el referèndum il·legal de l'1-O. «Sempre he respectat les sentències, però el que no faré és canviar la meva visió de les coses que personalment he viscut», va afirmar l'ara secretari d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia.