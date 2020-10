Sánchez alerta que la situació és «greu» i demana reduir la mobilitat

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha realitzat aquest divendres una declaració institucional per reclamar als ciutadans «disciplina social», «esperit d'equip» i «moral de victòria» perquè entre administracions i ciutadans el país aconsegueixi doblegar la corba, de manera que la incidència baixi de 348 casos per 100.000 habitants a 25 casos en el conjunt del país.

Sánchez ha reconegut aquest divendres que la situació de la pandèmia del coronavirus a Espanya és «greu» i empitjorarà amb l'arribada de l'hivern, per la qual cosa ha demanat «determinació» i «unitat» a les forces polítiques per doblegar la segona corba tal com es va fer amb la primera, fet que passa per reduir la mobilitat.

En una declaració institucional al palau de La Moncloa, Sánchez ha assegurat que la «realitat sense guarniments» és que Espanya registra pics rècord de contagis, la qual cosa ha portat diverses comunitats autònomes a adoptar mesures cada vegada més restrictives.

Tot i que hi ha diverses autonomies que han sol·licitat al Govern que decreti l'estat d'alarma per poder aplicar un toc de queda, el president del Govern no s'ha referit a aquest assumpte, excepte per esmentar que és una de les mesures que es podrien aplicar segons el pla de resposta aprovat dijous en el Consell Interterritorial en les autonomies situades en el nivell de risc extrem.

En aquest fòrum es va acordar ajornar la posada en marxa d'un toc de queda a l'espera d'un informe jurídic sobre l'instrument necessari per aplicar-lo, davant el rebuig d'algunes autonomies, com la Comunitat de Madrid, que es torni a decretar l'estat d'alarma.

A més, el president ha assenyalat que el «nombre real» de persones infectades és molt més alt que el milió de casos que apareixen en l'estadística oficial. Tenint en compte que en la primera onada només es detectaven el 10% dels casos i ara «al voltant del 70%», la xifra real d'afectats «supera els tres milions de compatriotes».

I l'epidèmia contínua a l'alça de manera imparable. Per això ha recolzat que les autonomies aprovin mesures per reduir horaris, aforaments, limitar les reunions i la mobilitat, perquè per «reduir els contagis el que hem de fer és reduir la mobilitat, no hi ha cap altra solució, cap altra alternativa».

Sánchez ha vaticinat que els pròxims dies seran «durs», si bé, el país compta amb l'«experiència» d'haver doblegat la corba una vegada. Per això, ha proposat el «repte col·lectiu» de doblegar la corba, i ha pronosticat que amb «esperit d'equip i moral de victòria» Espanya tornarà a aconseguir-ho.