Trump i Biden xoquen per la pandèmia, el racisme i la corrupció en un últim debat electoral més civilitzat

L'últim debat electoral als Estats Units entre el president Donald Trump i el candidat demòcrata, Joe Biden, ha estat marcat per la pandèmia, el racisme i la corrupció. El republicà ha assegurat que la covid-19 està "desapareixent". "Estem lluitant, estem a prop", ha dit Trump, insinuant que la pandèmia s'està acabant. Per contra, Biden li ha recriminat que ja va fer aquesta promesa abans de l'estiu i que els contagis continuen a l'alça. "Estem a punt d'entrar en un hivern fosc. Trump no té un pla clar", ha avisat. Tot i que el debat ha estat més civilitzat i amb més contingut que l'anterior, hi ha hagut una bona dosis de retrets i acusacions, especialment de corrupció.

A poc més d'una setmana per la cita electoral, Biden continua liderant amb diferència les enquestes del vot popular, però el marge és més estret en els estats clau que poden decantar la balança.

A part de mostrar diferències substancials sobre com afrontar la pandèmia, Trump i Biden també han exhibit polítiques dispars en afers com el racisme, la immigració o el canvi climàtic.

Trump ha defensat la seva actitud davant les protestes per la violència policial racista als EUA i ha reivindicat la seva "reforma de les presons i del sistema penal". "He tingut cura de les universitats dels negres", ha afegit.

"Trump llença gasolina a tots els incendis racistes", ha recriminat Biden.

Pel que fa al debat migratori, Biden ha lamentat els episodis a la frontera amb Mèxic on se separaven els nens dels seus pares. "Això infringeix qualsevol noció del que som", ha criticat.

En la seva rèplica, Trump ha dit que és "gent dolenta" qui porta els nens fins a la frontera i ha insistit que els estrangers només poden entrar "legalment" als EUA.

Sobre el canvi climàtic, Biden ha promès una "transició" energètica perquè "la indústria del petroli contamina molt". "Recordareu això, Texas? Recordareu això, Pennsilvània?", ha replicat Trump apel·lant aquest important electorat. De fet, Pennsilvània és un dels estats frontissa (swing states), claus per guanyar les eleccions.



Corrupció

Biden ha instat Trump a fer públiques les seves declaracions fiscals després que The New York Times revelés que només va pagar 750 dòlars anuals en impostos durant uns anys, mentre mantenia un compte secret a la Xina. El magnat ha sortit al pas assegurant que els seus gestors li van dir que havia pagat "desenes de milions" en impostos.

Trump ha contraatacat acusant Biden de beneficiar-se dels suposats negocis foscos del seu fill a l'estranger que no han estat provats.