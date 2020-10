Budó assegura que el confinament domiciliari "és una possibilitat"

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat que un confinament domiciliari com al mes de març "és una possibilitat" i que "probablement" comportaria el tancament de les escoles.

"El tema del confinament domiciliari està present en els debats. És una possibilitat a tenir en compte en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i del criteri de les autoritats sanitàries", ha reconegut Budó aquest dissabte als micròfons del 'Via Lliure' de Rac1.

"No està previst de manera immediata, però no podem fer cap afirmació categòrica", ha apuntat la portaveu del Govern, que també ha justificat la necessitat de l'estat d'alarma a Catalunya "com un paraigües legal" per decretar un toc de queda nocturn.