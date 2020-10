Catalunya demana l'estat d'alarma per poder decretar el toc de queda nocturn

El Govern català va acordar ahir sol·licitar a l'Executiu de Pedro Sánchez un estat d'alarma comandat per la Generalitat per fer front a la perillosa situació de la covid-19 a Catalunya i poder implementar així el toc de queda nocturn.

El Govern català, reunit d'urgència , va seguir els passos del lehendakari Íñigo Urkullu, que, com altres líders autonòmics, va sol·licitar que s'apliqui arreu d'Espanya per un període inicial de 15 dies, encara que deixant el comandament i la gestió en mans dels presidents autonòmics de manera coordinada.

En una roda de premsa telemàtica, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va alertar que la «situació és extremadament greu» i va advertir que no volen tornar a la situació de març: «No ens ho podem permetre».

Per això, i per «salvar vides», va confirmar que demanaran al Govern espanyol l'estat d'alarma, per poder decretar com a primera mesura «un toc de queda nocturn» –que previsiblement seria entre les 11 de la nit i les 6 del matí– sense descartar altres restriccions a la mobilitat.

Això sí, Aragonès, que exerceix les atribucions de president en funcions, va remarcar que aquest estat d'alarma ha de ser «descentralitzat», amb un «comandament únic del Govern de la Generalitat», que és qui ha de prendre «totes les decisions assumint totes les responsabilitats».

Aragonès va explicar que al llarg del dia d'ahir va parlar amb el cap del Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la línia que aquesta petició d'estat d'alarma «ha de preveure que la gestió i comandament es fa des de Catalunya i la resposta –del Govern– ha estat positiva».

El vicepresident de la Generalitat confia que l'Executiu decretarà «amb la màxima celeritat» l'estat d'alarma, de manera que el Govern preveu una reunió del Procicat demà mateix per, un cop ja estigui en vigor, poder aplicar totes les restriccions necessàries, entre elles el toc de queda nocturn.

En espera que es pronunciï el Procicat, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va explicar que «l'estàndard» és que el toc de queda nocturn sigui entre les 11 de la nit i les 6 del matí.