Educació defensa que l'escola és "l'entorn més segur de la societat"

"L'escola és l'entorn més segur que tenim a la societat". Així s'ha expressat aquest dissabte el director general de Centres Públics, Josep González Cambray, que malgrat tot ha reconegut que no es pot descartar el seu tancament. "Aquest tema no el tenim sobre la taula. En el cas de confinament total, seria el moment de valorar-ho", ha indicat a Rac1, on ha insistit que l'escola és l'últim que es tancarà, i en tot cas mai del tot, perquè sempre estarà disponible per a fills de treballadors essencials i perfils vulnerables. González Cambray ha reivindicat que ara mateix no hi ha cap centre tancat, i el 95% dels alumnes van a l'aula. "No hi ha cadenes de transmissió. ", ha insistit.

González Cambray ha subratllat que l'increment de casos a la societat es tradueix també en els centres educatius, però també ha reivindicat que la gestió s'ha anat millorant aquestes setmanes, i els tests d'antígens facilitaran enormement la tasca a partir d'ara.

En preguntar-li si els alumnes de Batxillerat i Formació Professional podrien fer ensenyament telemàtic, ha indicat que ja ho fan un 7 i un 20%, respectivament, i l'ampliació d'aquests percentatges és un dels escenaris que es treballaran en els propers dies. "Haurem d'analitzar aquest escenari i altres", ha dit.